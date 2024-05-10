خطيب المسجد الحرام: احفظوا المعروف وردوا الجميل لأصحاب الحقوق عليكم (فيديو)

حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد على حفظ المعروف والاعتراف بالجميل لكل من لهم حق عليكم.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "معاشر المسلمين: حفظ المعروف والاعتراف بالجميل يكون لكل الناس، للوالدين وللزوجين والمعلمين وللناس أجمعين".
وأضاف: "أما الوالدان فهما اللذان يسهران لينام أولادهما، ويجوعان ليشبع أولاهما، ويمتنعان عن الأكل ليطعم أولادهما، وهما في كل ذلك معتبطان مسروران".
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: احفظوا المعروف واعترفوا بالجميل لكل من لهم حق عليكم للوالدين وللزوجين والمعلمين#الإخبارية pic.twitter.com/7whUYB2PEO— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024
رد الجميل للوالدينوقال بن حميد، إن السعي لرد جميل معروف الوالدين يكون ببرهما والإحسان لهما.
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: السعي لرد جميل معروف الوالدين يكون ببرهما والإحسان لهما#الإخبارية pic.twitter.com/bb8uAw5W8K— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024
وأوضح أن السكن والطمأنينة هما عنوان للحياة الزوجية فاعترفوا بالجميل واحفظوا الفضل بينكما لتنالا السعادة.
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: السكن والطمأنينة عنوان للحياة الزوجية فاعترفوا بالجميل واحفظوا الفضل بينكما لتنالا السعادة#الإخبارية pic.twitter.com/Nmt7qiU0NR— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024
حفظ الجميل للمعلمكما حث خطيب المسجد الحرام على حفظ الجميل للمعلم واحترامه محذر من الإساءة إليه.
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: احفظوا جميل المعلم واحترموه ونحذر من الإساءة إليه#الإخبارية pic.twitter.com/yBEkJhrrsU— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024
وبين أن الكريم من يحفظ الجميل فيستر جميلاً صنعه وينشر جميلاً صُنع له.
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: الكريم من يحفظ الجميل فيستر جميلا صنعه وينشر جميلا صنع له#الإخبارية pic.twitter.com/WAaDLLJJYQ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024
وتابع خطيب المسجد الحرام، قائلاً: "اصنعوا المعروف مع من كان أهله ومن لم يكن اصنعوه لأنه خلق من أخلاقكم".
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: اصنعوا المعروف مع من كان أهله ومن لم يكن اصنعوه لأنه خلق من أخلاقكم#الإخبارية pic.twitter.com/0hPumxCxZO— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2024