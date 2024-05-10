الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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خطيب المسجد الحرام: احفظوا المعروف وردوا الجميل لأصحاب الحقوق عليكم (فيديو)

الشيخ صالح بن حميد
الشيخ صالح بن حميد
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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد على حفظ المعروف والاعتراف بالجميل لكل من لهم حق عليكم.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "معاشر المسلمين: حفظ المعروف والاعتراف بالجميل يكون لكل الناس، للوالدين وللزوجين والمعلمين وللناس أجمعين".اضافة اعلان
وأضاف: "أما الوالدان فهما اللذان يسهران لينام أولادهما، ويجوعان ليشبع أولاهما، ويمتنعان عن الأكل ليطعم أولادهما، وهما في كل ذلك معتبطان مسروران".


رد الجميل للوالدين

وقال بن حميد، إن السعي لرد جميل معروف الوالدين يكون ببرهما والإحسان لهما.

وأوضح أن السكن والطمأنينة هما عنوان للحياة الزوجية فاعترفوا بالجميل واحفظوا الفضل بينكما لتنالا السعادة.

حفظ الجميل للمعلم

كما حث خطيب المسجد الحرام على حفظ الجميل للمعلم واحترامه محذر من الإساءة إليه.

وبين أن الكريم من يحفظ الجميل فيستر جميلاً صنعه وينشر جميلاً صُنع له.

وتابع خطيب المسجد الحرام، قائلاً: "اصنعوا المعروف مع من كان أهله ومن لم يكن اصنعوه لأنه خلق من أخلاقكم".


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