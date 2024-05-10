خطيب المسجد الحرام: احفظوا المعروف وردوا الجميل لأصحاب الحقوق عليكم (فيديو)

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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد على حفظ المعروف والاعتراف بالجميل لكل من لهم حق عليكم.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "معاشر المسلمين: حفظ المعروف والاعتراف بالجميل يكون لكل الناس، للوالدين وللزوجين والمعلمين وللناس أجمعين".

وأضاف: "أما الوالدان فهما اللذان يسهران لينام أولادهما، ويجوعان ليشبع أولاهما، ويمتنعان عن الأكل ليطعم أولادهما، وهما في كل ذلك معتبطان مسروران".



pic.twitter.com/7whUYB2PEO فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: احفظوا المعروف واعترفوا بالجميل لكل من لهم حق عليكم للوالدين وللزوجين والمعلمين #الإخبارية May 10, 2024

رد الجميل للوالدين



pic.twitter.com/bb8uAw5W8K فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: السعي لرد جميل معروف الوالدين يكون ببرهما والإحسان لهما #الإخبارية May 10, 2024

pic.twitter.com/Nmt7qiU0NR فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: السكن والطمأنينة عنوان للحياة الزوجية فاعترفوا بالجميل واحفظوا الفضل بينكما لتنالا السعادة #الإخبارية May 10, 2024

حفظ الجميل للمعلم



pic.twitter.com/yBEkJhrrsU فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: احفظوا جميل المعلم واحترموه ونحذر من الإساءة إليه #الإخبارية May 10, 2024

pic.twitter.com/WAaDLLJJYQ فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: الكريم من يحفظ الجميل فيستر جميلا صنعه وينشر جميلا صنع له #الإخبارية May 10, 2024

pic.twitter.com/0hPumxCxZO فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: اصنعوا المعروف مع من كان أهله ومن لم يكن اصنعوه لأنه خلق من أخلاقكم #الإخبارية May 10, 2024

وقال بن حميد، إن السعي لرد جميل معروف الوالدين يكون ببرهما والإحسان لهما.وأوضح أن السكن والطمأنينة هما عنوان للحياة الزوجية فاعترفوا بالجميل واحفظوا الفضل بينكما لتنالا السعادة.كما حث خطيب المسجد الحرام على حفظ الجميل للمعلم واحترامه محذر من الإساءة إليه.وبين أن الكريم من يحفظ الجميل فيستر جميلاً صنعه وينشر جميلاً صُنع له.وتابع خطيب المسجد الحرام، قائلاً: "اصنعوا المعروف مع من كان أهله ومن لم يكن اصنعوه لأنه خلق من أخلاقكم".