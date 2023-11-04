ماسك يفجر مفاجأة عن خطورة منصته على البشرية

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في مفاجأة غير متوقعة فجر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك غضبه ضد نظيره جورج سوروس، متهما إياه بأنه يكره الإنسانية كلها.





إيلون ماسك يهاجم سورس:

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جاء هذا خلال مشاركة إيلون ماسك في بودكاست "تجربة جو روجان"، منوها أنه اشترى "تويتر" العام الماضي لإنقاذه من اليسار المتطرف.واعتبر ماسك في حديثه أن المنصة كانت في السابق فيروساً عقلياً أصاب المجتمع العالمي.وقد تحدث ماسك قرابة الثلاث ساعات مع روجان، حيث ناقشوا قراره بشراء "تويتر، المعروف الآن بـ"X"، مما أدى إلى مناقشة حول سوروس ودعمه للمنظمات التقدمية والمرشحين السياسيين اليساريين.وتابع قائلا :"إنه يقوم بأشياء تؤدي إلى تفتت نسيج الحضارة.. منها دعم انتخاب مدعين عامين يرفضون متابعة الجرائم، في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس ومدن أخرى، لماذا يفعل ذلك؟".كما تساءل ماسك في حديثه قائلا :"دعنا من الأموال التي ينفقها على سباق الرئاسة، وصدقوني وقوفه وراء أسماء بعينها في سباق مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، أمر غير مهم، ولكن أن يصل الأمر إلى مدعيّ المدينة والدولة، هذه مهن حساسة ولا تقبل التلاعب".. سوروس أدرك أنه ليس عليك فعل تغييرات في القوانين، عليه فقط تغيير كيفية تنفيذها».كما أوضح أنه اشترى تويتر من اليسار المتطرف لأنه كان يخشى أن وجهات نظر اليسار المتطرف للشركة المقرة في سان فرانسيسكو ستكون لها تأثير تآكلي على الحضارة".