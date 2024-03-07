خطوات مهمة لتهيئة جسدك قبيل قدوم شهر رمضان.. ماذا عن شرب القهوة؟

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عدم تهيئة الجسم للصيام يتسبب في الكثير من الأعراض الجانبية، والتي تشمل الصداع والإعياء والحرمان من النوم.

ويعيش الكثيرون حالة ذهنية، حيث يتساءلون فيها كيف نجهز أجسادنا للصيام في الشهر الكريم؟

والجواب كما أجاب عنه خبراء فإن هذا يكمن ببساطة في تعديل روتين الحياة شيئا فشيئا، لتهيئة الجسم للصيام دون الشعور بالتعب خلال الشهر المبارك.



خطوات لتهيئة الجسم للصيام:

1-تناول وجبات قليلة:

2- الإفطار المبكر:

3- الامتناع عن الوجبات الدسمة::

4- جهز نفسك ذهنيا:

5- تنظيم موعد النوم:

6- خفض استهلاك القهوة:

من المهم تعويد الجسم، قبل شهر رمضان، على استهلاك وجبات متوازنة توفر الطاقة للجسم لفترات طويلة.وينصح بتقليل الوجبات إلى وجبتين أو ثلاث في اليوم بحيث تحتوي على أغذية بطيئة الهضم.يوصي الخبراء ببدء تناول وجبة الإفطار مبكرا في الأيام التي تسبق شهر رمضان من أجل جعل الجسم يتكيف مع وجبة السحور.يجب الابتعاد عن المأكولات التي تتطلب مجهودا لهضمها، مثل الحلويات، والمقالي، ومنتجات الحليب الكاملة الدسم.مع إعداد جسمك قبل بدء صيام شهر رمضان، من المهم بنفس القدر إعداد نفسك عقليا أيضا.ويمكن ذلك من خلال فهم دوافع الصيام ومعرفة القدر الكبير من الفوائد الصحية لهذه الممارسة.من الضروري عدم تفويت وجبة السحور من أجل تزويد الجسم بالطاقة الكافية طوال اليوم، فإن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي التدرب على النوم في وقت مبكر من الليل.يوصي الخبراء بخفض استهلاك الكافيين تدريجيا، بدءا من القهوة إلى الشاي والمشروبات الغازية، وتعويضها بالقهوة منزوعة الكافيين أو عصائر الفواكه الطازجة.