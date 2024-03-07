الجمعة، 27 شعبان 1445 ، 08 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات مهمة لتهيئة جسدك قبيل قدوم شهر رمضان.. ماذا عن شرب القهوة؟

القهوة
القهوة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عدم تهيئة الجسم للصيام يتسبب في الكثير من الأعراض الجانبية، والتي تشمل الصداع والإعياء والحرمان من النوم.
ويعيش الكثيرون حالة ذهنية، حيث يتساءلون فيها كيف نجهز أجسادنا للصيام في الشهر الكريم؟اضافة اعلان
 والجواب كما أجاب عنه خبراء فإن هذا يكمن ببساطة في تعديل روتين الحياة شيئا فشيئا، لتهيئة الجسم للصيام دون الشعور بالتعب خلال الشهر المبارك.

خطوات لتهيئة الجسم للصيام:


1-تناول وجبات قليلة:

من المهم تعويد الجسم، قبل شهر رمضان، على استهلاك وجبات متوازنة توفر الطاقة للجسم لفترات طويلة.
وينصح بتقليل الوجبات إلى وجبتين أو ثلاث في اليوم بحيث تحتوي على أغذية بطيئة الهضم.

2- الإفطار المبكر:

يوصي الخبراء ببدء تناول وجبة الإفطار مبكرا في الأيام التي تسبق شهر رمضان من أجل جعل الجسم يتكيف مع وجبة السحور.

3- الامتناع عن الوجبات الدسمة::

يجب الابتعاد عن المأكولات التي تتطلب مجهودا لهضمها، مثل الحلويات، والمقالي، ومنتجات الحليب الكاملة الدسم.

4- جهز نفسك ذهنيا:

مع إعداد جسمك قبل بدء صيام شهر رمضان، من المهم بنفس القدر إعداد نفسك عقليا أيضا.
 ويمكن ذلك من خلال فهم دوافع الصيام ومعرفة القدر الكبير من الفوائد الصحية لهذه الممارسة.

5- تنظيم موعد النوم:

من الضروري عدم تفويت وجبة السحور من أجل تزويد الجسم بالطاقة الكافية طوال اليوم، فإن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي التدرب على النوم في وقت مبكر من الليل.

6- خفض استهلاك القهوة:

يوصي الخبراء بخفض استهلاك الكافيين تدريجيا، بدءا من القهوة إلى الشاي والمشروبات الغازية، وتعويضها بالقهوة منزوعة الكافيين أو عصائر الفواكه الطازجة.

اقرأ أيضا

هل صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يكفّر الكبائر؟ توضيحات مهمة لـ"الخثلان"

ذات نسب وقيمة تربوية عالية.. شروط دولة عربية لاستيراد المواشي

فقد 1000 مليار طن من الجليد.. كارثة تهدد العالم بانهيار جُرْف "يوم القيامة"

هل كل غضب يقع معه الطلاق.. وما الضابط في ذلك؟

بعد إقلاعها بلحظات.. صاعقة تضرب طائرة كانت في طريقها لمطار هيثرو (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخثلان - سعد الخثلان 9:05 ص الإثنين، 04 مارس 2024

استعدادًا لرمضان.. "الخثلان" يوضح كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات

الراتب - ريال 0 عملة 12:04 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل.. قبل رمضان.. طريقة تقسيم راتبك ومواردك المالية بطريقة سليمة

الفوزان 8:36 م الجمعة، 01 مارس 2024

"الفوزان" ينصح بفعل هذا الأمر المهم قبل دخول رمضان (فيديو)

الخثلان - سعد الخثلان 4:43 م الجمعة، 01 مارس 2024

ما حكم وضع جدول لأعمال رمضان؟ "الخثلان" يوضح