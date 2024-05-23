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أغرب مطاردة في الهند.. سيارة شرطة تداهم مستشفى للقبض على ممرضين

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مطاردة مثيرة داخل أحد المستشفيات في الهند.

مداهمة شرطة هندية لمستشفى:اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله، فقد وثق مقطع الفيديو، مداهمة دورية شرطة هندية لمستشفى في ولاية أوتاراخند شمال الهند.
ويظهر الفيديو المتداول، دخول سيارة الشرطة إلى داخل المستشفى، حيث قرر الضابط القيادة بالمركبة داخل أروقة الطوارئ وبين أسرّة المرضى.
واقتحمت السيارة ممرات المستشفى ، حيث أفسح باقي العناصر الطريق أمامها، لمواصلة مطاردة الممرضين.
وجاء ذلك للقبض على طاقم التمريض الطبي "الذكور" الذين تحرشوا بالطبيبات خلال عملهن في المستشفى.

مبتور اليدين يحصل على رخصة سيارة:

وفي سياق آخر بالهند بالهند، تمكن شاب مبتور اليدين من الحصول على رخصة قيادة سيارة.
وأفاد موقع " ذا تايم أوف إنديا" في وقت سابق أن الشاب يبلغ من العمر 30 عاما، وينتمي إلى تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية.
وأوضح أنه يستخدم جذعه في تشغيل سيارته رباعية الدفع، ويربط حزام الأمان، ثم يضع قدمه على عجلة القيادة لأجل الانطلاق.
وأضاف أن الشاب استطاع بالفعل أن يقنع المسؤولين في بلاده بمنحه رخصة 10 سنوات لقيادة السيارة.
كما أنه أصبح مصدر إلهام لأقرانه من أصحاب الهمم، حيث ساعد الأطباء أيضاً في تطوير بروتوكول جديد لشهادة اللياقة البدنية.

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