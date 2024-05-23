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بشرى لهؤلاء.. شاهد ماذا قال "الفوزان" عن موت الفجأة؟

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان.اضافة اعلان

ماذا قال "الفوزان" عن موت الفجأة؟

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أن موت الفجأة هو "أخذة" غصب للفاجر، وراحة للمؤمن.
وأشار إلى أن العبد المؤمن قد يُصاب بموت الفجأة عن طريق سكتة قلبية فيكون راحة له ونعمة من الله عز وجل، لكونه قد استعد للموت وتهيأ له وسارع في الخيرات، فيؤخذ على حال طيبة وخير حيث يستريح من كرب الموت.

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