الأغلى بالعالم.. بيع ريشة طائر منقرض بأكثر من 28 ألف دولار

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قالت دار مزادات في نيوزيلندا، إن ريشة واحدة من طائر هويا المنقرض أصبحت أغلى ريشة يتم بيعها في العالم، بعدما بيعت بمبلغ 28 ألفًا و417 دولارًا.

ووفقًا لدار ويب للمزادات، فإنه كان من المتوقع أن تباع الريشة بمبلغ يصل إلى 1800 دولار، لكنها حطمت التوقعات وكذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته ريشة طائر من نفس النوع عندما بيعت بمبلغ 5 آلاف و150 دولارا في عام 2010.





آخر رؤية لطائر هويا



وآخر رؤية مؤكدة لطائر هويا كانت في عام 1907، مع الإبلاغ عن مشاهدات غير مؤكدة على مدار الثلاثين عامًا التالية.وقالت ليا موريس، رئيسة قسم الفنون الزخرفية في دار مزادات ويب، في بيان: "نحن سعداء للغاية لأن هذا العنصر النادر من التاريخ الطبيعي قد حقق هذا الاهتمام الكبير من قبل المزايدين، مما يسلط الضوء على هشاشة نظامنا البيئي وأهمية رعاية حيواناته".وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الريشة التي حطمت الرقم القياسي كانت "في حالة رائعة".وتابعت: "لا تزال يتمتع بلمعان مميز للغاية، ولم يكن هناك أي ضرر بسبب الحشرات".وتم تسجيل الريشة في إطار برنامج لحماية الأشياء ذات الأهمية الثقافية لشعب الماوري.ويتطلب البرنامج أن يكون جميع مقدمي العروض جامعين مسجلين، ولا يمكن أخذ الريشة خارج نيوزيلندا دون موافقة كتابية من وزارة الثقافة والتراث.