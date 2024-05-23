الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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وكيل الأمر بالمعروف: وفاة شخص بسبب خلطات وأعشاب من أحد الرقاة (فيديو)

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هيئة الأمر بالمعروف
أ أ
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حذر وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، تركي بن عبدالله الشليل، من المخالفات الشرعية من جانب ممارسي الرقية.اضافة اعلان
وقال الشليل في مقابلة مع برنامج "الراصد" على فضائية "الإخبارية"، إن بعض من يمارسون الرقية ليسوا مؤهلين لذلك، ويقومون بابتداع وسائل وأدعية لم تثبت في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإيهام الناس بأنها ثابتة إما بالممارسة أو بالتجربة كما يدّعون، وهذا كله من المخالفات الشرعية التي صدر فيها فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء.

 

وفاة شخص بسبب خلطات وأعشاب من أحد الرقاة

وتابع: "أغلب من يمارس الرقية ويظهر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي هم ممن ليس لديه علم شرعي كافٍ، بل إن بعضهم لا يحسن قراءة القرآن الكريم ويلحن فيه لحنًا جليًا".
وأردف: "إضافة إلى ذلك، بعضهم يتسبب في ضرر كبير للمُرقى من خلال صرف خلطات وأعشاب يدّعي أنها للعلاج وبعضها تسببت في أمراض لدى المُرقى.

وتابع، "بل إني أذكر أن حالة من الحالات التي مرّت علينا أن ما صرفه الراقي للمُرقى من خلطات وأعشاب تسببت في وفاته رحمه الله".


بعض الناس تعلّق بالراقي أكثر من الله

واستنكر وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ أن بعض الناس تعلق بالراقي أكثر من الله سبحانه وتعالى، والأدعية نفسها، وأصبح بعض الناس يتعلق بما يطرحه وينشره الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح: " الأصل أن الرقية عبادة من جنس الدعاء، والدعاء أرجى للقبول من صاحب الحاجة نفسه، فلو رفع المريض كفيّه لله سبحانه وتعالى وأخلص النية لله سبحانه وتعالى والتعلق به والاتكال عليه، ودعا بما تيسر له لكان ذلك أرجى للشفاء والقبول من ذهابه لفلان وفلان وطلب الرقية منه".

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