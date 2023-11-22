الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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"وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".. طبيب يخلع بشته ويهديه لوالدته في حفل تخرجه

فيديو
الشاب ووالدته
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فعلا من أفعال البر لطبيب وهو يهدي "بشته" لوالدته في حفل تخرجه.

طبيب يهدي بشته لوالدته:



ويظهر الفيديو الطبيب وهو يخلع بشته ويلبسه لوالدته، ثم وقف بجانبها لالتقاط الصور التذكارية معها.

وحظي مقطع الفيديو بحالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغردون عن إعجابهم بردة فعل الطبيب تجاه والدته وإظهار البر بالأبوين.

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رجل يصلي بقدم واحدة:



وفي سياق آخر وثق مقطع  فيديو مشابه، أظهر رجلا بقدم واحدة وهو يؤدي الصلاة في المسجد.

ويظهر الفيديو مدى الروح والعزيمة التي يتمتع بهما هذا المصلي الذي لم يتوان لحظات عن الذهاب لتأدية الفرض.

ورغم صعوبة الأمر، فإن الرجل تحامل على نفسه واستخدم عكازا لتأدية الصلاة وهو نموذج يحتذى به بين الشباب.

في الوقت الراهن يتكاسل الكثير من للمسلمين عن أداء الصلاة في المسجد ويصلي بعضهم الصلوات في البيت بل إن الكثيرين لا يؤدون الصلاة على الإطلاق.

وضرب هذا الرجل مثالا في الصبر على المصيبة والألم فقد تحامل على نفسه ليرضي ربه ويفوز بجنة الرحمن.


مسن يذهب للصلاة حبوا:



كما أظهر مقطع فيديو رجلا مسنّا في ولاية اسكيشهير بتركيا يأتي إلى المسجد كل يوم لأداء الصلاة حبوا على ركبتيه.

وفي الفيديو، يحبو الرجل حتى يصل إلى مكان يمكنه من أداء الصلاة، بينما يفسح له أحد الأشخاص مكان للجلوس فيه.

وهذا الرجل مثال حي على قوله تعالى "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، فلم تمنعه إعاقته من تلبية النداء، بينما غيره من يستطيع السير على قدميه ولا يؤدي الفرائض.

 

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