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حطام من الفضاء يضرب منزلاً بفلوريدا.. ما القصة؟

قمامة الفضاء
صورة الحطام
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الجسم الذي اصطدم بسقف منزل بولاية فلوريدا الشهر الماضي هو عبارة عن قمامة تم التخلص منها من محطة الفضاء الدولية.اضافة اعلان
واصطدم جسم أسطواني بسقف أليخاندرو أوتيرو في نيبلز بولاية فلوريدا، في 8 مارس الماضي، 
وسجل صوت الارتطام بواسطة كاميرا المنزل.
وقال أوتيرو عبر منصة "إكس" إن الجسم المعدني "مزق السقف وعَبَر طبقتين" من منزله، وكاد يصيب ابنه.


طبيعة الجسم الفضائي

وأعلنت وكالة "ناسا" بعد فحص الجسم، أنه بقايا منصة شحن تزن 2.6 كيلوجرام من بطاريات هيدريد النيكل المستنفدة التي تم التخلص منها من محطة الفضاء الدولية في مارس 2021.
وقالت في بيان: "كان من المتوقع أن تحترق الأجهزة بالكامل أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض في 8 مارس 2024. ومع ذلك، نجت قطعة من الأجهزة من العودة واصطدمت بمنزل في نيبلز، فلوريدا".
وأوضحت أنه تم التعرف على قطعة الحطام التي يبلغ وزنها  (0.7 كيلوجرام)، وبلغ طولها حوالي 4 بوصات  (10 سنتيمترات)، على أنها "دعامة من معدات دعم الطيران التابعة لـ "ناسا" المستخدمة لتركيب البطاريات على منصة الشحن".
وتعهدت وكالة الفضاء الأمريكية أيضًا التحقيق في كيفية إفلات الحطام من التدمير الكامل في الغلاف الجوي، مضيفة أنها ستحدث نماذجها الهندسية وفقًا لذلك.

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