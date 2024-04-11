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شاهد.. فيديو مذهل من الفضاء يرصد الكسوف الكلي للشمس

كسوف الشمس
الكسوف الكلي للشمس من الفضاء
أ أ
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رصد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، الكسوف الكلي للشمس الذي شهدته أمريكا الشمالية يوم الاثنين الماضي. 
واستغرق انتظار الكسوف الكلي على الأرض أكثر من ساعة بعد بدء الكسوف الجزئي، لكن مشهد المدار الأرضي المنخفض قدم سياقًا لمدى سرعة تحرك ظل القمر. اضافة اعلان
ووفقا لوكالة "ناسا"، يتحرك ظل الكسوف بسرعة 1100 ميل في الساعة عند خط الاستواء ويصل إلى 5000 ميل في الساعة بالقرب من القطبين.

5 كسوفات سنويًا

ويدور رواد الفضاء الذين يعيشون ويعملون في محطة الفضاء الدولية حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبًا، ويشهدون 16 شروقًا وغروبًا للشمس خلال 24 ساعة وما يصل إلى خمسة كسوفات سنويًا.
ولم يتمكن رواد الفضاء من رؤية الكسوف فقط، بل تمكنوا أيضًا من رصد ظل القمر على الأرض، وهو يغرق نهار أمريكا الشمالية في الظلام، ليبدو وكأنه ثقب أسود عائم على الأرض بالأسفل، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

فيديو إيلون ماسك

كما شارك إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة القمر الصناعي "ستار لينك" في مدار أرضي منخفض.
ويُظهر الفيديو ظل القمر أثناء تحركه عبر الكوكب. وبينما كان القمر يتحرك أمام وجه الشمس، سجلت المركبات الفضائية لمراقبة الأرض والشمس الكسوف في الوقت الحقيقي.

وتتبع القمر الصناعي "جويس إيست" التابع لوكالة "ناست" ظل القمر المتحرك عبر المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.
 بينما سجل القمر الصناعي "بروبا-2"  التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الكسوف باتجاه الشمس.

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