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تقضي نصف رمضان في المملكة والنصف الآخر في بلدها.. أين تخرج زكاة الفطر؟

زكاة الفطر
زكاة الفطر
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال من قبل امرأة تسأل عن وقت ومكان إخراج زكاة الفطر.

أين تقضى زكاة الفطر:

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وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا عقب مقطع فيديو تم إعادته على حسابه في منصة "إكس" تقول فيه السائلة :"إنها تقضي نصف رمضان في المملكة والنصف الآخر خارجها في بلدتها.. فأين تقضي زكاة الفطر؟".
وأوضح الشيخ الفوزان أن وقت إخراج زكاة الفطر في آخر يوم  من رمضان وليلة العيد.
وأضاف أن مكان إخراجها هو مكان تواجد الشخص فهذه السائلة تخرج زكاتها في مكان تواجدها.

وقت إخراج زكاة الفطر:


وفي ذات السياق أوضح أيضا الشيخ سعد الخثلان أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى صلاة العيد، مشيرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في آخر رمضان على الذكر والأنثى.
 وأضاف أن زكاة الفطر فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.
كما أنها طعمة للمساكين حتى يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد، وشكرًا لله تعالى أن بلغ المسلم شهر رمضان ووفقه لصيامه وقيامه وللأعمال الصالحة.

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