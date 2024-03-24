مؤذن رفع الأذان قبل المغرب بـ 10 دقائق فأفطر الصائمون.. ما الواجب عليهم؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال، بشأن مؤذّن أذّن في رمضان قبل الوقت بعشر دقائق ثم تنبه وتوقف وأفطر الناس.. فما الواجب عليهم ؟



مؤذن رفع الأذان قبل المغرب بعشر دقائق:

حكم صيام امرأة تناولت دواءً وقت أذان الفجر على الطائرة :

وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السائل عبر مقطع صوتي تم نشره في حسابه على منصة "إكس"، أنه يجب على من علم القضاء لأنه أفطر قبل غروب الشمس، فيلزمه قضاء يوم عن اليوم الذي أفطر فيه قبل الغروب.وفي وقت سابق أجاب الشيخ الفوزان أيضا، على حكم صيام من تناولت دواءً ضروريًا وقت أذان الفجر على الطائرة.وأوضح في مقطع منشور على حسابه في منصة إكس، أن هذه المرأة إذا تناولت الدواء في وقت الاحتياط أي ما قبل أذان الفجر فليس عليها شيء.وأضاف أنها إذا تناولت الدواء بعد أذان الفجر فإنها تقضي هذا اليوم، مبينًا أن لابد للمسلم أن يكون له وقت احتياط لا يتناول فيه أي شيء قبل أذان الفجر.جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "كنا في الطائرة، وأعلن قولهم حان الآن موعد الإمساك عند دخول الفجر وذلك في رمضان، وكانت معي أختي لم تعلم بدخول الفجر، وكان لديها نوع علاج ضروري لصحتها، كانت تأخذه قبل الفجر بشيء يسير من الوقت، فتناولته بسرعة وشربت بعده ماء، فما حكم صيامها".