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"الخثلان" يوضح الأعمال التي تُدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الأعمال التي تُدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.

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أعمال تُدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث بن عباس رضي الله عنهما لما أخبر بأنه: "يدخل الجنة سبعون ألفًا من أمتي بغير حساب ولا عذاب".
وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أوصاف من يدخل الجنة من أمته بغير حساب ولا عذاب، بأنهم "الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون".
وبين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يسترقون"، أي لا يطلبون الرقية وإن كان طلبها جائزًا، لكن لكمال توكلهم على الله لا يفعلون ذلك.

ولا "يكتوون"، أي لا يطلبون الكي مع أنه جائز عن الحاجة.

ولا "يتطيرون"، بمعنى لا يتشاءمون لا بزمان ولا بمكان ولا بأي شيء، لكمال توكلهم على الله.

فضل التوكل على الله

وأشار إلى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصفة الرابعة التي ترفعت عنها الصفات الثلاث السابقة، وقال: "وعلى ربهم يتوكلون"، أي عنهم قوة توكل على الله عز وجل.


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