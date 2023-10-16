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صحيفة تواصل الالكترونية

"الخثلان" يوضح مفهوم "غلبة الدين وقهر الرجال"

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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 كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "غلبة الدين وقهر الرجال".اضافة اعلان

لماذا استعاذ النبي من غلبة الدين؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من قول: "اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ولما سُئل عن ذلك قال، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.

الآثار النفسية لتراكم الديون

وأضاف أن الإنسان إذا لحقته الديون، تضعف نفسه حتى وإن كان صالحًا، وربما يسبب ذلك في أن يخلف الموعد ويكذب في الحديث، ولهذا يشرع للمسلم أن يستعيذ بالله من المغرم وغلبة الدين.

معنى قهر الرجال

وبيّن أن قهر الرجال، هو أن يُقهر المرء على أمر لا يريده، حيث يُقهر مثلا في ماله بأن يُؤخذ غصبًا عنه، أو يُقهر في أي حق من حقوقه، حيث يُغلب ويُقهر ولا يمكن له أن يسترد حقه ولا يردَّ الذي ظلمه.
وأكد أن القهر شديد على النفس، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه، لأنه أحيانًا قد يتسبب في أمراض ربما تؤدي إلى الوفاة.

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