هل هناك حد لكثرة الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة؟ "الخثلان" يُجيب

قال
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن
الحد في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يرجع فيه إلى العرف.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" أن كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرجع فيها إلى العرف، وأن المعروف لدى الناس أن من كرر الصلاة أكثر من مرة أفضل ممن يقولها مرة أو مرتين.
الفوائد
الدنيوية من إكثار الصلاة على النبيوفي
وقت سابق، كشف الخثلان أن الصلاة على النبي ﷺ، عمل صالح وهي مشروعة في التشهد الأخير
باتفاق أهل العلم، مبينًا أن الله تعالى أمر بها في قوله: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا"، لقوله ﷺ:" مَن صلى عَلَيَّ واحدةً، صلى اللهُ
عليه بها عَشْرًا".
كيفية
الصلاة على النبي ﷺ
وبين
أنه لو لم يأتِ في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سبق فإنه يكفي، وذلك بقولك: "اللهم
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد"، فيصلى الله بها عليك عشر مرات.
كيف
يصلى الله عز وجل على عبده عشرًا؟
وكشف
الخثلان أن الله تعالى يصلي على عبده بثنائه عليه في الملأ الأعلى، مشيرًا إلى أن المعنى
أن من يصلى على النبي مرة واحدة، أثنى الله عليه وذكره في الملأ الأعلى عشر مرات.
🔆 هل هناك حد لكثرة الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#ليله_الجمعه#الجمعه— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 12, 2023
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