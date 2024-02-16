دعاء المطر.. "الخثلان" يوضح ما يُشرع للمسلم فعله عند نزول الغيث (فيديو)

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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، ما ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر.





دعاء جامع للمسلم أثناء نزول المطر



العبرة من المطر تكون بالبركة



فعل النبي ﷺ أثناء نزول المطر



وأوضح في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" أنه على المسلم أن يقول عند نزول المطر: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبًا نافعًا"، ويسأل الله تعالى، البركة.وأضاف أن العبرة من المطر تكون بالبركة، لذا أفضل دعاء حال نزول المطر هو أن يسأل الناس ربهم البركة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس السَّنَة ألا تمطروا، ولكن السَّنَة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا".وبين أن معنى السَّنَة يعني الجدب والقحط، أي ينزل المطر ولكنه منزوع البركة حيث لا تنبت الأرض بعد نزوله شيئًا.ولقت إلى أن السنة عند نزول المطر، أن ينسب المسلم ذلك لله تعالى وحده لا شريك له، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن رأسه وجعل يصيب المطر بدنه ورأسه، ويقول: "إن هذا حديث عهد بربي"، ويسأل الله البركة.