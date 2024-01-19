إيلون ماسك يكشف السبب المفاجئ لانفجار صاروخ "ستار شيب"

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كشف الملياردير الأمريكي وصاحب شركة تسلا إيلون ماسك، عن السبب الخفي وراء الإطلاق الفاشل الأخير لمركبة ستار شيب، قبل "المحاولة" الثالثة لتحقيق النجاح الشهر المقبل. اضافة اعلان





فشل إطلاق ستار شيب



رحلة تجريبية ثالثة



وقال ماسك: "إنه على الرغم من أن فشل الإطلاق الثاني لمركبة ستارشيب ، فقد علم سبيس إكس درسًا مهمًا فيما يتعلق بالحمولات".وقد أجرت ستار شيب رحلتها التجريبية الثانية من موقع ستاربيس التابع لشركة سبيس إكس في جنوب تكساس، حيث انفجر بعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع ، عندما انفجرت المركبة الفضائية في المرحلة العليا من المركبة الفضائية بسبب تنفيس الأكسجين السائل.وتابع ماسك : "لكن الأكسجين السائل المتبقي للتنفيس كان موجودًا فقط لأن ستار شيب لم تكن تنقل أي أقمار صناعية في ذلك اليوم".وتشرف هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية حاليًا على التحقيق في ما حدث في الرحلة الثانية.لذلك هناك احتمال أن يكون الإطلاق الثاني قد شهد دخول المركبة الفضائية بنجاح إلى المدار إذا كان الصاروخ يحمل حمولة .وأوضح "ماسك ": "لذلك، كادت الرحلة الثانية أن تصل إلى المدار"، مضيفا "عادة لن يكون لدينا هذا الأكسجين السائل إذا كان لدينا حمولة".وقد اتبع " ماسك " نهج التطور السريع الفشل السريع مع جميع صواريخ SpaceX، وهو ما يدين به المتفرجون، بما في ذلك رائد الفضاء البريطاني تيم بيك، للنجاح الهائل الذي حققته الشركة في الصناعة.وأضاف الملياردير في رسالته للموظفين أن SpaceX تهدف إلى البدء في إطلاق أقمار الإنترنت الأكبر حجمًا من الجيل التالي Starlink على متن Starship بحلول نهاية العام.وتابع: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة حقًا للوصول إلى المدار مع الرحلة 3، ومن ثم إيقاع سريع لتحقيق إمكانية إعادة الاستخدام الكاملة والسريعة".هذا وخصص الملياردير الأمريكي إيلون ماسك فبراير 2024 لوضع المركبة الفضائية في رحلة تجريبية ثالثة.