رغم كل التحديات.. إيلون ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في 2023

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قفز إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، بواقع 1.5 تريليون
دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 1.4 تريليون دولار العام الماضي، وفقا لـ "مؤشر
بلومبرج".
شركات التكنولوجيا كل السر في ثروات الاغنياءوترتبط ثروات هؤلاء الأثرياء ارتباطًا وثيقًا بأداء أسهم التكنولوجيا التي
بلغت مستويات قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود والتضخم الطويل ومعدلات
الفائدة الكبيرة والاضطرابات الجيوسياسية.
ونمت ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا بواقع 48% أو 658 مليار دولار، مدفوعة بزيادة التوجه للذكاء الاصطناعي.
إيلون ماسك أغنى أغنياء العالمولم يكن أداء أحد أفضل من إيلون ماسك الذي استعاد لقب أغنى شخص في العالم
من قطب الملابس الفخمة الفرنسي برنار أرنو، رغم كل ما واجهه من تحديات خلال العام.
وتتجاوز ثروة ماسك الآن ثروة أرنو بأكثر من 50 مليار دولار، بعدما سبب التباطؤ العالمي في الطلب على السلع الفخمة تراجع أسهم "إل في إم اتش مويت هينسي لوي فيتون".