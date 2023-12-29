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رغم كل التحديات.. إيلون ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في 2023

ايلون ماسك
إيلون ماسك
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قفز إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، بواقع 1.5 تريليون دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 1.4 تريليون دولار العام الماضي، وفقا لـ "مؤشر بلومبرج".اضافة اعلان

شركات التكنولوجيا كل السر في ثروات الاغنياء

وترتبط ثروات هؤلاء الأثرياء ارتباطًا وثيقًا بأداء أسهم التكنولوجيا التي بلغت مستويات قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود والتضخم الطويل ومعدلات الفائدة الكبيرة والاضطرابات الجيوسياسية.
ونمت ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا بواقع 48% أو 658 مليار دولار، مدفوعة بزيادة التوجه للذكاء الاصطناعي.

إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم

ولم يكن أداء أحد أفضل من إيلون ماسك الذي استعاد لقب أغنى شخص في العالم من قطب الملابس الفخمة الفرنسي برنار أرنو، رغم كل ما واجهه من تحديات خلال العام.
وتتجاوز ثروة ماسك الآن ثروة أرنو بأكثر من 50 مليار دولار، بعدما سبب التباطؤ العالمي في الطلب على السلع الفخمة تراجع أسهم "إل في إم اتش مويت هينسي لوي فيتون".

مؤسس أمازون يربح 70 مليار دولار

وزادت ثروة مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس بواقع أكثر من 70 مليار دولار العام الجاري، وأصبح في المرتبة الثانية مع أرنو، بينما قفزت ثروة مؤسس ميتا بلافورمس مارك زوكربرج بواقع أكثر من 80 مليار دولار.

جوتام الهندي يخسر 21 مليار

وخسر الملياردير الهندي جوتام أداني 21 مليار دولار يوم 27 يناير فقط، 73 مليار دولار على مدار العام بأكمله، ورغم ذلك لا يزال يمتلك ثروة من 11 رقما.

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