"إلا على الله رزقها".. قطة تحصل على طعامها من فك تمساح (فيديو)

أ أ



وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مؤثرا لقطة تحصل على رزقها من بين فكي تمساح.





قطة تحصل على طعامها من فم تمساح: اضافة اعلان



قطة تشعر بالعطش:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول إقدام القطة على التمساح بدلا من الهروب منه، والتوجه إلى فكيه مباشرة.العجيب أن التمساح بدا مستسلما لها، حيث وضعت مخلبها بين فكيه واستخرجت قطعة من بقايا طعام وذهبت بها لتلتهمها كوجبة.وحظي الفيديو بعدة تعليقات على منصة "إكس"، حيث علق أحد النشطاء قائلا:" سبحان الله العظيم الخالق المصور الرازق الرزاق ذو القوة المتين".أيضا وثق مقطع فيديو في وقت سابق تم تداوله على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشهدا مؤثرا، بطله قطة تشعر بالعطش، ورجل رحيم القلب.وأظهر الفيديو قطة وقفت في مواجهة صنبور مياه مغلق، يبدو أنه في أحد المساجد، فيما مر رجل وفتح لها الصنبور، فمدت رأسها لتشرب حتى فرغت، فأعاد الرجل إغلاق الصنبور مرة أخرى.وحاز الفيديو على عدد كبير من المشاهدات، بلغت آلاف المشاهدات فضلا عن العديد من التفاعلات والتعليقات.