في أول أيام شعبان.. "الخثلان" يوضح فضل الشهر وماذا ينبغي للمسلم فعله فيه (فيديو)

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، فضل شهر شعبان وماذا ينبغي للمسلم فعله فيه.





فضل شهر شعبان



حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان



ما ينبغي للمسلم فعله في شعبان



وبين في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن شهر شعبان يستحب فيه الإكثار من صيام النافلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من صيام النافلة في شهر شعبان كما أخبرت بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها.وأضاف أن صيام النافلة هو الفضل الخاص الوارد في شهر شعبان، وأنه ما عدا ذلك لم يثبت فيه شيء، وأن الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك لا يشرع إحياؤها ولا الاحتفال بها.وأكد أن شهر شعبان هو كغيره من الشهور إلا أنه يستحب فيه الإكثار من صوم النافلة، وأنه ينبغي للمسلم في شعبان أن يستعد لشهر رمضان، وأن يبادر بقضاء صوم أيام عليه أفطرها في رمضان لعذر خاصة النساء، وأن يُهيئ نفسه لرمضان.