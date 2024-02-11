في أول أيام شعبان.. "الخثلان" يوضح فضل الشهر وماذا ينبغي للمسلم فعله فيه (فيديو)

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية،
الشيخ الدكتور سعد الخثلان، فضل شهر شعبان وماذا ينبغي للمسلم
فعله فيه.
فضل شهر شعبانوبين في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة
"إكس"، أن شهر شعبان يستحب فيه الإكثار من صيام النافلة، وأن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يُكثر من صيام النافلة في شهر شعبان كما أخبرت بذلك السيدة عائشة
رضي الله عنها.
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبانوأضاف أن صيام النافلة هو الفضل الخاص
الوارد في شهر شعبان، وأنه ما عدا ذلك لم يثبت فيه شيء، وأن الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك لا يشرع إحياؤها ولا الاحتفال بها.
ما ينبغي للمسلم فعله في شعبانوأكد أن شهر شعبان هو كغيره من الشهور إلا
أنه يستحب فيه الإكثار من صوم النافلة، وأنه ينبغي للمسلم في شعبان أن يستعد لشهر
رمضان، وأن يبادر بقضاء صوم أيام عليه أفطرها في رمضان لعذر خاصة النساء، وأن يُهيئ
نفسه لرمضان.
🔆 ما فضل شهر شعبان؟ وماذا ينبغي للمسلم فعله فيه؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#شهر_شعبان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) February 10, 2024
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