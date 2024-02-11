الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في أول أيام شعبان.. "الخثلان" يوضح فضل الشهر وماذا ينبغي للمسلم فعله فيه (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، فضل شهر شعبان وماذا ينبغي للمسلم فعله فيه.اضافة اعلان

فضل شهر شعبان

وبين في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن شهر شعبان يستحب فيه الإكثار من صيام النافلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من صيام النافلة في شهر شعبان كما أخبرت بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها.

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

وأضاف أن صيام النافلة هو الفضل الخاص الوارد في شهر شعبان، وأنه ما عدا ذلك لم يثبت فيه شيء، وأن الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك لا يشرع إحياؤها ولا الاحتفال بها.

ما ينبغي للمسلم فعله في شعبان

وأكد أن شهر شعبان هو كغيره من الشهور إلا أنه يستحب فيه الإكثار من صوم النافلة، وأنه ينبغي للمسلم في شعبان أن يستعد لشهر رمضان، وأن يبادر بقضاء صوم أيام عليه أفطرها في رمضان لعذر خاصة النساء، وأن يُهيئ نفسه لرمضان.

اقرأ أيضا

ظهور مفاجيء لـ "حوت برايد" في البحر الأحمر

هل من السُنة حلق شعر رأس المولودة البنت ؟ "الفوزان" يوضح (فيديو)

روبوت يقتل امرأة أثناء عملية جراحية

مستشار تربوي: المسلسلات التلفزيونية تركز على سلبيات الطلاب وتبرز ضعف المعلم (فيديو)

بالفيديو.. إنقاذ طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين في الفلبين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ساعات الصيام في رمضان 7:33 ص الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445

الشيخ سعد الخثلان 7:41 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

ما حكم الإكثار من الصيام في رجب بنية الاستعداد لرمضان؟ "الخثلان" يُجيب