هل يجوز الجمع بين الصلاتين في حال الضباب أو شدة البرد؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الجمع بين الصلاوات في حال الضباب أو شدة البرد. اضافة اعلان





هل يجوز الجمع بين الصلاوات في حال الضباب أو شدة البرد؟



الأصل في الصلاة أنها تصلى في وقتها



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن يجوز جمع الصلوات للمسافر وإن كان من غير ضباب أو برد.وأضاف أنه لا يجوز جمع الصلوات لأجل الضباب ولا الغبار ولا شدة البرد، لأنها أمور من الممكن التغلب عليها.وبين أن الأصل في الصلاة أنها تصلى في وقتها، إلا إذا وجد حرج غير معتاد، فيجوز الجمع لأجل ذلك الحرج.وأكد أن وجود الحرج المعتاد فهذا لا يُبيح الجمع، ولهذا شدة البرد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه جمع لشدة البرد ولو لمرة واحدة.