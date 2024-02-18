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أقرض شخص مبلغًا من المال منذ 10 شهور.. كيف تكون الزكاة؟

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال من قبل شخص يتساءل عن كيفية إخراج الزكاة عن مبلغ أقرضه لأحد أصدقائه.اضافة اعلان

إخراج الزكاة عن القرض:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر قناة الرسالة يقول فيه:" أقرضت شخصا مبلغًا من المال منذ 10 شهور.. كيف تكون الزكاة؟".
وأوضح الشيخ الخثلان: "أنه إذا كان الشخص الذي أخذ المبلغ "مليئا" أي لديه المقدرة على السداد في أي وقت فإن المبلغ تجب فيه الزكاة".
وأضاف "أما إذا كان الشخص الذي أخذ المبلغ مُعسرا أو مماطلا فإن المبلغ لا تجب فيه الزكاة".
كما نبه أيضا الشيخ الخثلان أن الزكاة لا تجب إلا بعد حولان الحول، لكن إذا أراد أن يخرجها مُعجّلة فلا بأس.

إعطاء السائق من أموال الزكاة:

وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان على سؤال من قبل ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه السائلة:"أن لديها سائق تحت كفالتها لا يكفيه راتبه، فهل يجوز أن تعطيه من مال الزكاة".
وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجوز ذلك بثلاثة شروط : أولها "ألا يربط بين الزكاة وهذا العمل"، بحيث يعطيه الزكاة كأي شخص، لا لأجل أن يجود عمله.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا السائق مستحقا، والشرط الثالث "ألا يتبع هذه الزكاة بمنّة ولا أذى".

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