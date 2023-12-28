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خطأ قاتل من الطيار.. طائرة تهبط فوق نهر متجمد

طائرة
الطائرة
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في واقعة نادرة الحدوث، هبطت طائرة روسية على متنها 30 راكبا فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا، بسبب خطأ من الطيار.

هبوط طائرة على نهر متجمد:

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ونقلت وسائل إعلام عن ممثلي الادعاء في حوادث النقل في روسيا أن الطائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية، وهي تابعة لشركة بولار إيرلاينز.

وأوضحوا أن الطائرة  هبطت بسلام على نهر كوليما بالقرب من زيريانكا في منطقة ياكوتيا.

وبحسب بيان متحدث باسم مدعي النقل في شرق سيبيريا جاء فيه :"وفقا للمعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو خطأ من جانب الطاقم في قيادة الطائرة".

ونشرت صحيفة إزفستيا صور الركاب وهم ينزلون من الطائرة، بعد هبوطها على نهر متجمد.

طائرة أمريكية تصطدم بأسلاك كهرباء:



وفي واقعة مشابهة اصطدمت طائرة صغيرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون الأمريكية ما أدى إلى مصرع الطيار واثنين من الركاب.

وبحسب قناة "abc" حينها، فإن السلطات كشفت أن القتيل هو الطيار محمد حسين الموسوي البالغ من العمر 35 عاما من مدينة إندبندنس والراكبين محمد بشير صفداري ، 38 عاما، وعلي جان فردوسي، 29 عاما من ولاية أوريغون.

وقالت الشرطة إن الطائرة كانت تحلق وسط ضباب كثيف من ماكمينفيل في ولاية أوريغون إلى مطار إندبندنس، حينما أدى الاصطدام بخطوط الكهرباء إلى نشوب حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي تقع على بعد حوالي 19.3 كيلومترا جنوب غرب سالم.

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