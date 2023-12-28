مشهد يفوق الوصف.. وعل ينقذ بقية القطيع من موت محقق بطريقة مبهرة

وعل ينقذ رفاقه من الوحل:

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شاب ينقذ وعلا:



جاء إلى الطريق يطلب المساعدة لإنقاذ رفاقه العالقين في الوحل! ❤️

pic.twitter.com/Lflj7z6IX7 شي لا يصدق!جاء إلى الطريق يطلب المساعدة لإنقاذ رفاقه العالقين في الوحل! ❤️ December 23, 2023

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق مشهدا يفوق الوصف لوعل قام بطريقة مذهلة لأجل إنقاذ بقية القطيع.ويظهر مقطع الفيديو المتداول الوعل وقد وقف على طريق عام تمر به السيارات، حيث قام بتعطيل حركة المرور.وعند تعطيله لحركة المرور بالطريق العام أومأ للمارة بإشارة فهم منها أنه يريد شيئا، وعند تتبعه وجد بقية القطيع قد غرقوا في الوحل.ويظهر مقطع الفيديو عدد من المارة وقد قاموا بمحاولات إنقاذ لبقية القطيع بإخراجهم من المستنقع عبر ربطهم بالحبال من خلال قرونهم وسحبهم خارج الوحل.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو واقعة مماثلة لقيام شاب بإنقاذ وعل وجده غارقا في الوحل، حيث قام بإنقاذه وأطلق سراحه.ويظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بسحب الوعل من الوحل بعد أن ربطه بحبل في محاولة لخروجه سالما من الوحل.وبحسب الفيديو فقد الغرق الوعل على ما يبدو أثناء ارتياده مستنقعا من الماء لري ظمأه، حيث قام بإطلاق سراحه مباشرة بعد أن نجحت محاولة الإنقاذ.