81 مليار ريال حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة

أ أ

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن أرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة.



اضافة اعلان

103 مليارات حجم السوق الناشئة.





الشركات المدرجة في سوق المال





11 % نسبة النمو السنوي للبرمجيات



وقالت إن حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لعام 2022 بلغ حوالي 81 مليار ريال، ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لعام 2025 حوالي 103 مليارات ريال.وبلغت القيمة السوقية للشركات التقنية المدرجة في السوق المالية أكثر من 118 مليار ريال، وبلغ حجم الإيرادات للمنتجات التقنية المحلية أكثر من 500 مليون ريال.وأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء التقنية عن أكثر من 1000 شركة تقنية محلية مسجلة، وأكثر من 150 منتجًا تقنيًا محليًا مسجلاً في دليل المنتجات التقنية المحلية.كما أعلنت الهيئة أيضًا عن أكثر من 18 من الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية، و11% نسبة النمو السنوي المركب لسوق البرمجيات.وأضافت أن نسبة تغطية المناطق الحضرية في المملكة بلغت 99%، بشبكة أبراج داعمة لإنترنت الأشياء، وأكثر من 12 مليون اشتراك أجهزة إنترنت الأشياء.