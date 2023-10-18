38 شركة تروّج للمنتجات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة بمعرض دبي

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات، أنها تشارك في معرض جايتكس بدبي
المقام خلال الفترة من 16 - 20 أكتوبر الجاري.
38 شركة وطنية رائدة في مجال الاتصالاتوتشارك الهيئة في جناحٍ يضم 38 شركة وطنية رائدة في مجال
الاتصالات وتقنية المعلومات، تستعرض أبرز الابتكارات والحلول التقنية المنافسة بحدث
ضخم يجتمع فيه نخبة من المتخصصين في القطاع التقني ويشارك فيه أكثر من 8 آلاف جهة عارضة.
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إبراز المنتجات والخدمات الوطنية وتأتي مشاركة
"الصادرات" استكمالًا لدورها في إبراز المنتجات والخدمات الوطنية في المحافل
الدولية المتخصصة، والتي من شأنها أن تعزز من صادرات المملكة إلى الأسواق الواعدة.
كما ستسهم المشاركة في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية من خلال ربط المصدّرين بالمشترين المحتملين، والترويج للحلول والابتكارات التقنية في معرضٍ يعد ثالث أكبر معرض تقني في العالم.