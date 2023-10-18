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صحيفة تواصل الالكترونية

38 شركة تروّج للمنتجات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة بمعرض دبي

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معرض جايتكس بدبي
أ أ
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أعلنت هيئة تنمية الصادرات، أنها تشارك في معرض جايتكس بدبي المقام خلال الفترة من 16 - 20 أكتوبر الجاري.

38 شركة وطنية رائدة في مجال الاتصالاتاضافة اعلان

وتشارك الهيئة في جناحٍ يضم 38 شركة وطنية رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تستعرض أبرز الابتكارات والحلول التقنية المنافسة بحدث ضخم يجتمع فيه نخبة من المتخصصين في القطاع التقني ويشارك فيه أكثر من 8 آلاف جهة عارضة.

إبراز المنتجات والخدمات الوطنية

 وتأتي مشاركة "الصادرات" استكمالًا لدورها في إبراز المنتجات والخدمات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة، والتي من شأنها أن تعزز من صادرات المملكة إلى الأسواق الواعدة.
 كما ستسهم المشاركة في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية من خلال ربط المصدّرين بالمشترين المحتملين، والترويج للحلول والابتكارات التقنية في معرضٍ يعد ثالث أكبر معرض تقني في العالم.

رفع نسبة الصادرات غير النفطية

وتعد خدمة "المشاركة في المعارض الدولية" تعدّ واحدة من سلسلة الخدمات التي تقدمها "الصادرات" لتحقق جهودها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.

حجم الصادرات غير النفطية

يذكر أن صادرات المملكة غير النفطية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة للمعرض بلغت خلال الـ 5 أعوام الماضية ما قيمته 177.7 مليار ريال، احتل فيها قطاع السيارات قائمة القطاعات المصدّرة بقيمة إجمالية بلغت 9.8 مليارات ريال، يليه قطاع الآلات الثقيلة والإلكترونيات بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليارات ريال، ثم قطاع البتروكيماويات مسجلًا قيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات ريال.

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