أهم العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية

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يحقق العديد من التجار والمتداولين أرباحاً لدى البيع والشراء في سوق المال، حيث تتواجد عدة فرص للاستثمار والربح في سوق البورصة و العملات والسندات والسلع والعملات المشفرة وغيرها. لكن، يخفق العديد في تجربتهم الأولى في التداول وذلك بسبب سوء التخطيط أو عدم الإلمام بطبيعة حركة السوق والعوامل التي تؤثر على الأسواق المالية. اضافة اعلان

على الرغم من الحسابات الدقيقة التي قد تقوم بها عبر حاسبةالاستثمار أو التعامل مع أفضل سمساري التداول، تبقى العوامل التالية من أهم الأمور التي يجب عليك الاطلاع عليها دوماً لتبقى على أهبة الاستعداد.







نسبة الربح

نسبة التضخم

نسبة البطالة

السيولة

تعني نسبة الربح النسبة المئوية التي يفرضها البنك المركزي أو الحكومة المركزية على البنوك التجارية، والتي تقوم البنوك بدفعها مقابل الحصول على قروض من البنك المركزي. كما تقوم البنوك التجارية وبنوك الاستثمار بفرض نسبة مئوية مقابل القروض التي يطلبها المواطنين مثل قروض السكن أو قروض السيارة أو غيرها من القروض.عندما يقوم البنك المركزي برفع نسبة الفائدة (مثلاً من 2% إلى 4%) يصبح من المكلف الحصول على قرض للاستخدام الشخصي والأعمال أيضاً. حيث تصبح قيمة الأموال مرتفعة للشركات التي تموّل أعمالها واستثماراتها من القروض البنكية.يؤدي ارتفاع نسبة الفائدة إلى تباطؤ حركة الاستثمار والتداول من قِبل الشركات. كذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين المستقلين، حيث يصبح لديهم تكاليف حياتية أعلى، وبالتالي أموال أقل يمكن ضخها في السوق المالية، مما يؤدي إلى تباطؤ وانحدار العديد من الأسواق والأسعار.تعد نسبة التضخم من أهم مؤشرات الاقتصاد. حيث يعني التضخم نسبة ارتفاع الأسعار و السلع وارتفاع تكلفة المعيشة دون تغيير في مستوى الرواتب والعوائد المالية. بالتالي، يصبح الريال الواحد قادر على شراء بضائع أقل بسبب الأسعار المرتفعة.ينعكس الأمر أيضاً على الشركات والأعمال، حيث يؤدي انخفاض الاستهلاك وانخفاض عمليات الشراء للبضائع إلى هبوط في مؤشرات المبيعات و الناتج العام للشركة، وبالتالي يؤثر سلباً على أرباح الشركة.يؤدي انخفاض أرباح الشركة إلى تقليص الأعمال الاستثمارية والتوسعية لنمو الشركة. كما يرافقها انخفاض في النشاط الاستثماري في الأسواق المالية، وبالتالي يؤدي إلى قلة الطلب. وبحسب قوانين الاقتصاد، قلة الطلب تؤدي إلى إلى انخفاض الأسعار وبطء نمو الأسواق المالية.تشير نسبة البطالة إلى نسبة اليد العاملة المتاحة للعمل والمدرجة في لوائح الهيئات المعنية للتوظيف ولكن عدم وجود فرص عمل ملائمة. بالتالي يزيد عدد المواطنين العاطلين عن العمل وازدياد نسبة البطالة. ولكن كيف يؤثر ذلك على الأسواق المالية؟إن نسبة البطالة المرتفعة تضع ضغوطاً على الحكومة لإيجاد حلول للتوظيف، وتتجلى حلول الحكومة المركزية في تخفيض نسب الفائدة ونسبة الربح في البنوك، مما يشجع الشركات والأعمال على زيادة الاستثمار والتطوير، وبالتالي زيادة الطلب على اليد العاملة.تؤدي هذه الحركة الإيجابية التي تتضمن تخفيض نسبة البنوك المئوية وازدياد اليد العاملة إلى ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية وازدياد عمليات البيع والشراء.تشير السيولة إلى توافر المال أو البضائع المعنية في السوق. فمثلاً، إذا كنت تبحث عن شراء أسهم فيجب أن يتواجد تاجر آخر يرغب ببيع هذه الأسهم لك، حيث لا تأتي هذه الأسهم من العدم. بالتالي، عدم تواجد تاجر يرغب بأخذ الطرف الآخر من الصفقة يعني سيولة منخفضة في السوق وتأخير في إتمام الصفقات وفرق أكبر بين سعر البيع والشراء، مما يؤثر سلباً على نشاط وفعالية السوق.هنا يأتي دور ممولي السوق الكبار وهم أكبر الشركات المالية في العالم التي تقوم بالبيع والشراء الدائم في السوق من أجل توفير السيولة وجعل عملية فتح وإغلاق الصفقات سريعة وبأقل التكاليف، مما يجعل السوق المالية نشطة أكثر وذات فعالية أكبر.