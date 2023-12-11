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107 آلاف محفظة استثمارية مدارة في المملكة بنهاية الربع الثالث

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ارتفعت المحافظ الاستثمارية المدارة في السوق لتسجل رقما قياسيا عند 107.1 ألف محفظة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة نموا بنحو 419 في المائة على أساس سنوي.اضافة اعلان

قيم أصول المحافظ:


وبلغت قيم أصول المحافظ نحو 282.5 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 235.7 مليار ريال، بحسب "الاقتصادية".

وبلغت قيمة أصول المحافظ في الأسهم المحلية نحو 134.5 مليار ريال "تشكل 48 في المائة من الإجمالي"، مسجلة ارتفاعا بنحو 7 في المائة، مقارنة بـ125.5 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

الأسهم العالمية:


فيما بلغت الأصول في الأسهم العالمية 7.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مسجلة ارتفاعا بنحو 106 في المائة، مقارنة بـ3.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2022 مشكلة 3 في المائة من الإجمالي.

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يأتي ذلك فيما بلغت قيمة أصول المحافظ في أدوات الدين مستوى قياسيا وفق البيانات المتاحة عند 14.9 مليار ريال بارتفاع 73 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ8.6 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي حيث تمثل 5 في المائة من إجمالي الأصول.

بينما سجلت قيم أصول المحافظ في صناديق الاستثمار تراجعا بنحو 62 في المائة عند 20.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ53.7 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2022 مشكلة 7 في المائة.

قيمة أصول المحافظ الأخرى:


أما قيمة أصول المحافظ الأخرى، فقد بلغت نحو 105.3 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنحو 137 في المائة، مقارنة بـ44.5 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2022 مشكلة 37 في المائة من إجمالي الأصول.

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