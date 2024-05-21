أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 21 مايو.. عيار 21 يُسجل 256 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 21 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 292.87 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 268.46 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 256.26 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 219.65 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 170.84 ريال.الذهب عيار 24 292.87 ريالالذهب عيار 22 268.46 ريالالذهب عيار 21 256.26 ريالالذهب عيار 18 219.65 ريالالذهب عيار 14 170.84 ريالالذهب عيار 12 146.43 ريالأسعار أوقية الذهب 9,108 ريالأسعار جنيه الذهب 2,050 ريالأسعار كيلو الذهب 292,866 ريالالذهب عيار 24 288.25 ريالالذهب عيار 22 264.23 ريالالذهب عيار 21 252.22 ريالالذهب عيار 18 216.19 ريالالذهب عيار 14 168.14 ريالالذهب عيار 12 144.12 ريالأسعار أوقية الذهب 8,964 ريالأسعار جنيه الذهب 2,018 ريالأسعار كيلو الذهب 288,245 ريال