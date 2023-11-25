المملكة الثامنة ضمن أفضل اقتصادات نامية.. وإيرادات التجارة الإلكترونية ستبلغ 260 مليار ريال

أ أ



كشفت وزارة التجارة أن هناك أكثر من 845 مستفيد من خدمات هيئة "منشآت" في منطقة الحدود الشمالية.





296 مليون ريال



اضافة اعلان

لجنة إشرافية



إلغاء وشطب السجل التجاري السابق



إصدار السجل التجاري إلكترونيًا



طريقة الحصول على الخدمة يدويًا



خطوات نقل ملكية السجل التجاري















وأوضحت الوزارة أن المملكة أًصبحت الثامنة عالميًا ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 260 مليار ريال بحلول 2025، ويبلغ إجمالي الطلبات التي تم توصيلها خلال العام الماضي 190 مليون.وأشارت إلى أن إجمالي قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من برنامج "كفالة" أكثر من 296 مليون ريال.وقالت الوزارة إن أكثر من 200 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري هذا العام، وسخرنا التقنية لتوجيه الرقابة التي تتم بشكل تشاركي بين الجهات الحكومية.وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة إشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم إطلاق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفًا من بينها 13 ألف حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألف.وأضافت أنه تقدم أكثر من 750 خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة لجهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال.وتابعت: "لتسهيل رحلة المستثمر، تم إلغاء 485 اشتراط ومتطلب في 18 قطاع، استحداث أكثر من 40 نشاط اقتصادي لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، وتم تخفيض مدة فسح الحاويات في الموانئ إلى ساعتين فقط".وأكدت أنها اهتمت بمنظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها.. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء والسجل التجاري.في وقت سابق، حسمت وزارة التجارة، أمر نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى، مؤكدة أن هذا الأمر غير ممكن.وفي حالة الرغبة بنقل النشاط التجاري من منطقة أو مدينة إلى منطقة أو مدينة أخرى، فإن على مالك النشاط إلغاء وشطب السجل التجاري السابق، وإصدار سجل تجاري جديد في المدينة المراد مزاولة النشاط التجاري بها، إذ لا يمكن نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى.وأضافت "التجارة" بأنها تمكّن من إصدار خدمة السجل التجاري إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر رابط الخدمة: هنـــاوحول رسوم الخدمة، أوضحت "التجارة" انها تبلغ 200 ريال للسجل التجاري الرئيس، و100 ريال للسجل التجاري الفرعي (للسنة الواحدة)، وتضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل والدرجة لكل سنة.ونوهت أنه في حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًا بعد يوم عمل كامل، فيمكن زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمي للحصول على الخدمة يدويًا، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 ص إلى 2:30 ص.1ـ الضغط على ابدأ الخدمة.2ـ إدخال المعلومات المطلوبة.3ـ الدخول إلى الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور).4ـ الضغط على أيقونة سجلاتي التجارية.5ـ الضغط على الاختيارات الموجودة أمام السجل التجاري ومن ثم اختيار أيقونة "نقل ملكية السجل التجاري".6ـ تعبئة بيانات الطلب مع إرفاق عقد المبايعة والتنازل، يذكر فيه الأطراف ورقم السجل التجاري والضغط على أيقونة (إرسال الطلب) .7ـ يتم تدقيق الطلب من قبل المدقق، وبعد الموافقة يتم الضغط على أيقونة (استكمال الطلب) من خانة طلباتي وإرسال رمز التحقق إلى رقم جوال المشتري.8ــ بعد إدخال الرمز والتحقق يتم الضغط على أيقونة (إتمام الطلب) ليتم إصدار فاتورة سداد ترسل كرسالة نصية لهاتفك.9ـ يتم سداد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة.