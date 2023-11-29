3.8 % نموا في عدد المنشآت الصناعية خلال الربع الثالث من 2023

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قال متحدث "منشآت" بدر القاضي، إن نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية خلال الربع الثالث وصلت إلى 3.8%.
إطلاق البرامج:
وأضاف خلال مداخلة على القناة الإخبارية: نعمل مع شركاؤنا على إطلاق برامج تساعد هذه المنشآت على التطور والتقدم..منها برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف تحويل 4 آلاف مصنع إلى مصانع متقدمة تشغيليا وتقنيا.
الإعفاءات الجمركيةكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت عن تطوير خدمة «الإعفاءات الجمركية» المقدمة للمنشآت الصناعية من خلال الحصول عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وذلك ضمن جهودها المستمرة لتسريع الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين الصناعيين، وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في السعودية.
تشمل جميع البنود الجمركيةوأوضحت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي التي يتم تقديمها عبر «منصة صناعي»، تشمل جميع البنود الجمركية غير المحجوبة من الإعفاء.
إعفاء المواد الخام والآلات وقطع الغياروتُمكن خدمة الاعفاء الجمركي المستثمر الصناعي من الحصول على الإعفاء للمواد الخام والآلات وقطع الغيار للمنشأة الصناعية كأحد مزايا الترخيص الصناعي.
ترخيص صناعي ساري المفعولوأضافت الوزارة أن الخدمة تشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب عليها الإعفاء الجمركي مدخلة ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
منح الإعفاء في 48 ساعة بدلا من 10 أياموأكدت الوزارة على أن الخدمة سوف تساهم في تقليل الوقت المستغرق للحصول على قرارات الإعفاء الجمركي من 10 أيام إلى 48 ساعة فقط
فيديو | 3.8% نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية خلال الربع الثالث— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 29, 2023
متحدث "منشآت"بدر القاضي: نعمل مع شركاؤنا على إطلاق برامج تساعد هذه المنشآت على التطور والتقدم..منها برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف تحويل 4 آلاف مصنع إلى مصانع متقدمة تشغيليا وتقنيا#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/2HcxUcJMeb