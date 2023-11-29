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27.7 % تراجعا في حجم التمويل العقاري للأفراد خلال أكتوبر الماضي

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التمويل العقاري
أ أ
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تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بمعدل 27.7 في المائة على أساس سنوي من 9.4 مليار ريال لأكتوبر 2022 إلى 6.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الجاري، لكنه سجل ارتفاعا على أساس شهري بنحو 16 في المائة.اضافة اعلان

التمويل العقاري

ولا يزال التمويل العقاري الممنوح في تراجع مستمر بحسب النمو السنوي، وذلك بدءا من تراجع يوليو 2022 حتى أكتوبر الماضي (16 شهرا). ولا يزال أبريل الماضي يحتفظ بالتراجع الأكبر في حجم التمويل، الذي وصل إلى 55 في المائة خلال الشهر.

وحصلت "الفلل" على التمويل الأكبر خلال أكتوبر بنحو 66 في المائة من إجمالي حجم التمويل العقاري بقيمة 4.5 مليار ريال، فيما بلغ وزن "الشقق" 29 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال و5 في المائة "للأراضي" بتمويل 367 مليون ريال.


عدد العقود:


وفيما يتعلق بعدد العقود، فتراجع 26 في المائة على أساس سنوي من 12397 عقدا في أكتوبر 2022 إلى 9177 عقدا، فيما زاد عددها على أساس شهري بنحو 18 في المائة مقارنة بـ7767 عقدا في سبتمبر الماضي.

قيمة الصفقات العقارية:

يأتي ذلك فيما بلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة منذ نهاية سبتمبر حتى 27 نوفمبر من العام الجاري نحو 60 مليار ريال بعدد صفقات 55.2 ألف غطت مساحة تساوي أكثر من 200 مليون متر مربع.

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