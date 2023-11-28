127.6 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة جديدة في المملكة

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بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة في المملكة منذ بداية العام، 127613 منشأة، تمركز معظمها في منطقة الرياض بحصة وصلت إلى 72 في المائة.





عدد المنشآت الجديدة

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وبحسب "الاقتصادية"، نما عدد المنشآت الجديدة 11 في المائة خلال الفترة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.





وكان عدد المنشآت 1.14 مليون بنهاية العام الماضي، ليصل إجمالي عددها إلى 1.27 مليون بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.





قسمت المنشآت الجديدة، ما بين 121.7 ألف منشأة متناهية الصغر و564 منشأة متوسطة الحجم، فيما تراجع عدد المنشآت الصغيرة 3 في المائة ليبلغ 4686 منشأة.



منطقة الرياض





وحظيت منطقة "الرياض" بالنصيب الأكبر من عدد المنشآت الجديدة، إذ وصل عددها إلى 91.5 ألف منشأة، الأمر الذي لا يعد مستغربا نظير ما تحظى به المنطقة من توافر الفرص وتوجه رؤوس الأموال إليها.



معدل النمو





وبلغ معدل النمو في عدد المنشآت الجديدة في الرياض منذ بداية 2023 حتى الربع الثالث، 20 في المائة، ليتجاوز النمو في المنطقة عدد المنشآت الجديدة في المملكة قاطبة.









ووصل معدل النمو في الربع الأول (على أساس سنوي) في منطقة الرياض وحدها إلى 106 في المائة، لينخفض إلى 65 في المائة في الربع الثاني، ثم تراجع قليلا إلى 56 في المائة في الربع الثالث.