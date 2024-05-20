بـ 10 مناطق.. إقامة 38 مزادًا لبيع 276 عقارًا ومركبة

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أعلن
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 38 مزادًا علنيًا ما بين حضوري
وإلكتروني لبيع وتصفية 276 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 10
مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 21 - 31 مايو 2024م.
إقامة 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات وأوضح أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول
المملكة، وذلك على النحو التالي:
1 - منطقة تبوك مزاد لعرض عقارين.
2 - منطقة الجوف مزاد لعرض 10 عقارات.
3 - منطقة الشرقية و6 مزادات لعرض 38 عقارًا.
4 - منطقة الحدود الشمالية مزاد لعرض 5 عقارات.
5 - منطقة الرياض 12 مزادًا لعرض 74 فرصة عقارية.
6 - منطقة مكة المكرمة 7 مزادات لعرض 31 فرصة عقارية.
7 - منطقة الباحة مزاد واحد يعرض من خلاله 3 فرص عقارية.
8 - منطقة القصيم ومزادان لعرض 14 فرصة عقارية.
9 - منطقة المدينة المنورة مزاد واحد لعرض 4 فرص عقارية.
10- منطقة عسير مزادان لعرض 13 عقارًا منطقة الرياض مزاد لبيع 18 مركبة في الرياض وآخر متخصص لبيع معدات تحضير القهوة.
11 - المنطقة الشرقية مزاد لبيع 16 مركبة وآخر بالقصيم لبيع 17 مركبة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" (من هنا) ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.