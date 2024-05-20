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بـ 10 مناطق.. إقامة 38 مزادًا لبيع 276 عقارًا ومركبة

انفاذ
مركز إنفاذ
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 38 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 276 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 10 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 21 - 31 مايو 2024م.اضافة اعلان

إقامة 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات

 وأوضح أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، وذلك على النحو التالي:
1 - منطقة تبوك مزاد لعرض عقارين.
2 - منطقة الجوف مزاد لعرض 10 عقارات.
3 - منطقة الشرقية و6 مزادات لعرض 38 عقارًا.
4 - منطقة الحدود الشمالية مزاد لعرض 5 عقارات.
5 - منطقة الرياض 12 مزادًا لعرض 74 فرصة عقارية.
6 - منطقة مكة المكرمة 7 مزادات لعرض 31 فرصة عقارية.
7 - منطقة الباحة مزاد واحد يعرض من خلاله 3 فرص عقارية.
 8 - منطقة القصيم ومزادان لعرض 14 فرصة عقارية.
9 - منطقة المدينة المنورة مزاد واحد لعرض 4 فرص عقارية.
10- منطقة عسير مزادان لعرض 13 عقارًا منطقة الرياض مزاد لبيع 18 مركبة في الرياض وآخر متخصص لبيع معدات تحضير القهوة.
11 - المنطقة الشرقية مزاد لبيع 16 مركبة وآخر بالقصيم لبيع 17 مركبة.
 ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" (من هنا) ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.


 إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة

 يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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