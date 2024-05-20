بـ 10 مناطق.. إقامة 38 مزادًا لبيع 276 عقارًا ومركبة

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 38 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 276 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 10 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 21 - 31 مايو 2024م.





إقامة 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات



إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة

