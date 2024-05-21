الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 21 من مايو.. اليورو بـ 4 ريالات

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أسعار العملات
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 ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 21 من مايو، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 ريالات، والفرنك السويسري بـ 4.12 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:           1.0210 ريال
دينار بحريني:           9.9469  ريال
دينار كويتي:           12.2210 ريال
ريال عماني:              9.7415 ريال
ريال قطري:              1.0299  ريال
جنيه إسترليني:       4.7657  ريال
دولار أمريكي:          3.7500 ريال
سعر اليورو:             4.0744  ريال
فرنك سويسري:      4.1256  ريال

المسار الاقتصادي لـ اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي

حسب التداولات الأخيرة، ارتفع سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD إلى مستوى المقاومة 1.0895 الأعلى له منذ ما يقارب الشهرين، وذلك مع تزايد التوقعات بتقارب في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 6 يونيو، مع توقعات السوق والتي تشير إلى انخفاض محتمل بنحو 70 نقطة أساس على مدار العام.
وعلى نحو مماثل، تتزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة سوف تخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد تباطؤ التضخم الأساسي في إبريل للمرة الأولى منذ ستة أشهر.
وفي الوقت نفسه، أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة لمنطقة اليورو خروجها من الركود في الربع الأول، وتشير أحدث توقعات المفوضية الأوروبية إلى مسار اقتصادي سلس في المستقبل.

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