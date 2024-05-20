الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن إبريل

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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 دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.اضافة اعلان

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

 وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
 ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

ضريبة القيمة المضافة

 وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.



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"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مارس وإبريل