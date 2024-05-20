"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن إبريل

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دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.





تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة



ضريبة القيمة المضافة

