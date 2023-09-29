يضم 2783 قطعة سكنية.. أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن

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اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط "روشن" التابع لصندوق
الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان، الذي سينفّذ على
مساحة (2.577.496 متر مربع).
ويوفر مخطط روشن عدد (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة.
ويسهم المخطط في تحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى
جانب أنه سيشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها.
إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة
وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية.
وتسعى الوزارة إلى تحسين المشهد الحضري وخلق المزيد من الخيارات والفرص
الجديدة في قطاعات حيوية مختلفة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
تحسين المشهد الحضري
يُذكر أن روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة.