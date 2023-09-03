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"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على كامل حصة سابك في شركة "حديد"

صندوق الاستثمارات
"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على كامل حصة سابك في شركة "حديد"
أ أ
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتنص الاتفاقية على استحواذ شركة «حديد» على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار.


استيفاء الشروط والموافقات الرسمية

ويشترط لإتمام الصفقات استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.
ويتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة حديد وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.
وتدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في الإسهام بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والقطاعات الأخرى.


مرافق شركتي حديد وحديد الراجحي

وتجمع الصفقات مرافق شركتي «حديد» و«حديد الراجحي» عالية الجودة، إضافة إلى الاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي تمتلكانها في قطاع الحديد في السعودية.
وصرح نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط يزيد بن عبدالرحمن الحميّد بقوله: «يعد قطاع الحديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، وممكّناً أساسياً للنمو وتنويع مصادر الدخل.
وتعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي «حديد الراجحي» و«حديد»، مما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد.


إيجاد شراكات إستراتيجية

وتتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات إستراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» عبدالرحمن بن صالح الفقيه: «كان لشركة «حديد» دور محوري، وإسهام كبير في تطوير قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني والمدني في السعودية.
وأضاف، وكذلك نجاح ونمو «سابك» على مر السنين. نحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الى أهمية إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها. وتمكن هذه الصفقة «سابك» من التركيز على إستراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.

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