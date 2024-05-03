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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 3 مايو.. عيار 21 يُسجل 243 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 3 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 277.27 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 254.17 ريالاً.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 242.62 ريالً، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.96 ريالاً، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.74 ريالاً.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            277.27 ريال
الذهب عيار 22              254.17 ريال
الذهب عيار  21             242.62 ريال
الذهب عيار  18             207.96 ريال    
الذهب عيار  14              161.74 ريال
الذهب عيار 12               138.63 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,623 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,941 ريال
أسعار كيلو الذهب     277,269 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           276.55 ريال
الذهب عيار 22            253.51 ريال
الذهب عيار  21            241.99 ريال
الذهب عيار  18            207.42 ريال    
الذهب عيار  14             161.32 ريال
الذهب عيار 12              138.28 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,601 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,936 ريال
أسعار كيلو الذهب    276,550 ريال

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