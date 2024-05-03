أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 3 مايو.. عيار 21 يُسجل 243 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 3 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 277.27 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 254.17 ريالاً.سجل الذهب عيار 21 سعر 242.62 ريالً، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.96 ريالاً، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.74 ريالاً.الذهب عيار 24 277.27 ريالالذهب عيار 22 254.17 ريالالذهب عيار 21 242.62 ريالالذهب عيار 18 207.96 ريالالذهب عيار 14 161.74 ريالالذهب عيار 12 138.63 ريالأسعار أوقية الذهب 8,623 ريالأسعار جنيه الذهب 1,941 ريالأسعار كيلو الذهب 277,269 ريالالذهب عيار 24 276.55 ريالالذهب عيار 22 253.51 ريالالذهب عيار 21 241.99 ريالالذهب عيار 18 207.42 ريالالذهب عيار 14 161.32 ريالالذهب عيار 12 138.28 ريالأسعار أوقية الذهب 8,601 ريالأسعار جنيه الذهب 1,936 ريالأسعار كيلو الذهب 276,550 ريال