أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 3 مايو.. عيار 21 يُسجل 243 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الجمعة 3 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 277.27 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 254.17 ريالاً.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 242.62 ريالً، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.96 ريالاً، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 161.74 ريالاً.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 277.27 ريال
الذهب عيار 22 254.17 ريال
الذهب عيار 21 242.62 ريال
الذهب عيار 18 207.96 ريال
الذهب عيار 14 161.74 ريال
الذهب عيار 12 138.63 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,623 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,941 ريال
أسعار كيلو الذهب 277,269 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 276.55 ريال
الذهب عيار 22 253.51 ريال
الذهب عيار 21 241.99 ريال
الذهب عيار 18 207.42 ريال
الذهب عيار 14 161.32 ريال
الذهب عيار 12 138.28 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,601 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,936 ريال
أسعار كيلو الذهب 276,550 ريال