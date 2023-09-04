بعد خروجه من الغاز.. 1.2 تريليون ريال محفظة صندوق الاستثمارات في الأسهم

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بلغت ملكية صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" في سوق الأسهم السعودية نحو 1.2 تريليون ريال موزعة على 22 شركة، بعد بيع حصته البالغة 10.92 في المئة في شركة الغاز.

وتشكل محفظة الصندوق 17.2 في المئة من القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية جلسة أمس، البالغة 3.07 تريليون ريال، من دون أرامكو، حسب تقرير "الاقتصادية".





حصة أرامكو 675.7 مليار ريال



تنمية الصناعة المحلية



الصندوق يمتلك 60% من 6 شركات



حصص الإنماء وإسمنت ينبع والشرقية



ويشير التقرير إلى أنه مع حصة أرامكو البالغة 675.7 مليار ريال، تصل محفظة الصندوق إلى 1.2 تريليون ريال "10.5 % من السوق البالغة قيمتها 11.52 تريليون ريال".وتزامن مع تخارج الصندوق من شركة الغاز، توقيعه اتفاقية شراء 100 في المئة من شركة "حديد" من شركة سابك، وذلك بعد أن تستحوذ شركة حديد على 100 في المئة من أسهم حديد الراجحي.وتدعم الصفقات جهود الصندوق في الإسهام بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية، وغيرها.تنوي سابك بيع "حديد" للتركيز على نشاطها الرئيس ولتصبح الشركة الرائدة عالميا بقطاع البتروكيماويات، خاصة فيما تمثله الشركة لسابك من حصة ضئيلة في عدد من المؤشرات.وتستحوذ ست شركات من حيث القيمة السوقية على 92.1 % من محفظة الصندوق بنحو 1.11 تريليون ريال، تتصدرها "أرامكو" 675.7 مليار ريال (56.1% من المحفظة).ويمتلك الصندوق حصصا تتجاوز 60 % في ست شركات مدرجة هي: "السعودية للكهرباء" بـ74.31 في المئة، معادن 67.18 في المئة.وكانت بقية الشركات التي يملك فيها الصندوق حصصا هي: أكوا باور 44.16 %، أسمنت الجنوبية 37.43 %، البنك الأهلي السعودي 37.24 %، إعمار المدينة الاقتصادية 25 %.كما يملك 23.35 % من شركة أسمنت القصيم، و22.55 % من البحري، و21.75 % من بنك الرياض، و16.87 % من المملكة القابضة، و16.63 %من دور، و15.73 % من سابتكو.ولدى الصندوق حصص تبلغ 10 % في كل من مصرف الإنماء وإسمنت ينبع وإسمنت الشرقية، وأخيرا 5.4 % في شركة الخزف.ويعتمد التقرير على الملكيات التي تبلغ 5 % فأكثر في شركات السوق، بالتالي لا يشمل أي حصص أقل من 5 في المئة في الشركات المدرجة في السوق السعودية "إن وجدت".