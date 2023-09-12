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تشييد أبراج سكنية في مكة المكرمة بقيمة 900 مليون ريال

ابراج سكنية
ابراج سكنية في مكة
أ أ
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أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة “مسار”، عن توقيع إتفاقية استحواذ مع شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري.اضافة اعلان
وذلك بهدف تشييد أبراج سكنية بالتعاون مع مشغلين عالميين، باستثمارات تصل لـ 900 مليون ريال سعودي.


40 مليار ريال استثمارات في الوجهة

جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بوصفها “شريك الوجهة”؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة نحو 40 مليار ريال.
مثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في التوقيع الرئيس التنفيذي ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن السويلم، بحضور عضو مجلس إدارة شركة أم القرى عبدالرحمن الراشد.


مفهوم عصري جديد في مجتمعات نموذجية

وستشهد مجموعة الأبراج تقديم تجربة سكن فاخرة، اعتمادًا على خبرات مشغلين عالميين بمفهوم عصري جديد في مجتمعات نموذجية مدعومة بمنظومة خدمية متكاملة.
كما ستقدِّم الشركة من خلال منتجاتها النوعية أسلوب حياة يجمع بين قدسية المكان ورُقي المجتمعات المتكاملة التي توفرها وجهة “مسار”.

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