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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إدانة 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية وتغريمهم 43 مليون ريال

تداول - الاسهم - الاكتتابات
سوق الأسهم
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أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالمملكة، 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وفرضت عى المخالفين غرامة قدرها 17 مليون ريال, نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها، من خلال التأثير في سعر الأسهم.اضافة اعلان
وتم إلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، مع إلزام المدانين ومستثمرين آخرين بدفع نحو 26 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة.


والمدانون هم كل من:
- حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب.
- نوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي.
- إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي.
- مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي.
- يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود.
- سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم.
- تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل.
- محمد بن زيد بن محمد التميمي.
- نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي.
- عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.
- عبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري.
- خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.
- مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي.

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