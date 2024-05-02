عاجل.. إدانة 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية وتغريمهم 43 مليون ريال

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أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالمملكة، 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وفرضت عى المخالفين غرامة قدرها 17 مليون ريال, نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها، من خلال التأثير في سعر الأسهم.

وتم إلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، مع إلزام المدانين ومستثمرين آخرين بدفع نحو 26 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة.



• إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

• تغريم 13 مستثمرا مخالفا بـ17 مليون ريال أثروا في سعر السهم

• إلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال

• إلزام المدانين ومستثمرين آخرين بدفع نحو 26 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة… #عاجل | هيئة السوق المالية:• إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية• تغريم 13 مستثمرا مخالفا بـ17 مليون ريال أثروا في سعر السهم• إلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال• إلزام المدانين ومستثمرين آخرين بدفع نحو 26 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة… pic.twitter.com/6u6QGEVinv May 2, 2024

والمدانون هم كل من:- حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب.- نوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي.- إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي.- مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي.- يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود.- سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم.- تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل.- محمد بن زيد بن محمد التميمي.- نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي.- عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.- عبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري.- خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.- مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي.