وضع حجر الأساس لمشروع "وارفة" للإسكان شرقي الرياض

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في حي الجنادرية اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع "وارفة" للإسكان الذي تنفذه مجموعة روشن شرق العاصمة على مساحة 1.4 مليون متر مربع. اضافة اعلان

ورفع الأمير فيصل بن بندر في تصريح بهذه المناسبة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على تقديم كل ما من شانه توفير الحياة الكريمة للمواطن في هذا البلد المعطاء.





مشروع متكامل ضمن رؤية المملكة 2030



نمط معيشي فريد



تطوير مجتمعات متكاملة بالمملكة



المشروع على مساحة 1.4 مليون متر



وقال: "إن مشروع وارفه سيكون وارف الظلال وسيكون جاهز للاستفادة منه قريباً"، حيث شاهدت شرحاً عن مشروع متكامل، يأتي وفق رؤية المملكة 2030 التي وضعها سمو ولي العهد حفظه الله.وأشاد سموه، بدور صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة روشن في تدشين مثل هذه المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع أولاً وتطوير الثقافة السكنية لدى المستفيدين من تلك المشروعات.من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة روشن المهندس أسامة قباني، لسمو أمير منطقة الرياض تشريفه حفل وضع حجر الأساس لمشروع وارفه، الذي يعزز من جودة حياة السكان، ويحقق التكامل والترابط بين المجتمع لخلق أحياء حيوية ضمن حي الجنادرية.وأشار إلى أن المجموعة تسعى من خلال استراتيجيتها في تطوير المجتمعات المتكاملة، إلى تقديم نمط معيشي فريد يوطد الروابط المجتمعية من خلال توفير المساحات الخضراء المفتوحة والمسارات الامنة المخصصة للمشاه والشوارع الحيوية والساحات النابضة بالمرافق المجتمعية التي يتشارك فيها السكان تجربتهم الخاصة بالعيش في ظلال بيئة عمرانية حيوية.من جهته أكد المدير العام التنفيذي لإدارة البرامج والمشاريع في المجموعة المهندس عامر خربوش، أن المجموعة تعمل على تطوير مجتمعات متكاملة في المملكة لتوفير أسلوب حياة عصري بتصاميم مستلهمة من الإرث السعودي الأصيل، وتسعى جاهدة لتقديم أسلوب حياة جديد وطموح وحيوي يلبي تطلعات المجتمع السعودي ويعمل على تعزيز النمو المحلي من خلال الشراكات مع الموردين المحليين.ولفت النظر إلى أن المجموعة في سبيل تعزيز هذا المستهدف قامت بتوقيع 7 عقود منها 3 بقيمة 2.3 مليار ريال و 4 عقود بقيمة 640 مليون ريال لتمكين الشركات المحلية ودعم تطورها.وأفاد المهندس خربوش أن مشروع وارفة يقع على مساحة 1.4 مليون متر، ويتضمن 2380 وحدة سكنية بتصاميم مستوحاة من أساليب العمارة السلمانية، مبيناً أن المجموعة جعلت الاستدامة جوهر عملها إذ رفعت نسبة الغطاء النباتي في مجتمع وارفة للتقليل من التلوث البيئي والحد من ارتفاع درجات الحرارة.بعد ذلك، وضع سمو أمير منطقة الرياض، حجر الأساس لمشروع وارفة إيذانًا ببدء العمل فيه.