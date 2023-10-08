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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تستورد مواد غذائية بـ 446 مليار ريال في 5 سنوات

الواردات
واردات المملكة من المواد الغذائية
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بلغت قيمة واردات السعودية من المنتجات والمواد الغذائية أكثر من 446.5 مليار ريال بكميات وصلت إلى 137.3 مليون طن خلال الـ 5 أعوام الماضية (2018-2022). اضافة اعلان
وسجلت قيمة واردات المملكة من المنتجات والمواد الغذائية زيادة كبيرة منذ 2018 حتى 2022، حيث بلغت نحو 111.6 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما كانت 80.2 مليار ريال في 2018.


واردات 2021 المنتجات الغذائية 87.5 مليار ريال

ووصلت قيمة الواردات من المنتجات والمواد الغذائية في 2021 إلى نحو 87.5 مليار ريال في حين كانت 85.7 مليار ريال في 2020، أما في 2019 فبلغت قيمة واردات السعودية نحو 81.4 مليار ريال.
وبحسب بيانات رسمية من الهيئة العامة للإحصاء، حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن قيمة واردات المملكة من المنتجات والمواد الغذائية، الحيوانية والنباتية منها، زادت عام 2022 بنحو 24 مليار ريال عن عام 2021 بنسبة 27.5%.


لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

شملت واردات المملكة من المنتجات والمواد الغذائية عام 2022، حبوبا بقيمة بلغت نحو 22.8 مليار ريال، ولحوما وأحشاء وأطرافا صالحة للأكل بقيمة 10.1 مليار ريال، وألبانا ومنتجاتها، وبيضا، وعسلا طبيعيا ومنتجات أخرى بقيمة 9.4 مليار ريال.
كما شملت خضراوات وفواكه وثمارا صالحة للأكل، وقشور حمضيات وبطيخا وشماما بقيمة 7.1 مليار ريال، وشحوما ودهونا وزيوتا نباتية أو حيوانية وشموعا من أصل حيواني ونباتي بقيمة 6.9 مليار ريال.
أما أنواع واردات المملكة من المنتجات والمواد الغذائية عام 2021 فشملت حبوبا بقيمة 15.7 مليار ريال، ولحوما وأحشاء وأطرافا صالحة للأكل بقيمة 7.5 مليار ريال، وألبانا ومنتجاتها، وبيضا وعسلا طبيعيا، ومنتجات أخرى بقيمة 7.8 مليار ريال.


خضراوات وفواكه وثمار

وخضراوات وفواكه وثمارا صالحة للأكل، وقشور حمضيات وقشور بطيخ وشماما بـ 6.7 مليار ريال، وشحوما ودهونا نباتية أو حيوانية، وشموعا من أصل حيواني ونباتي بقيمة 4.7 مليار ريال.
ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب، وفطائر بقيمة 5.9 مليار ريال، ومحضرات غذائية منوعة بقيمة 5.7 مليار ريال، وسكرا ومصنوعات سكرية 3.6 مليار ريال، وبنا وشايا وبهارات توابل بقيمة أربعة مليارات ريال، وحيوانات حية بقيمة 2.4 مليار ريال، وغيرها من المنتجات والمواد الغذائية الأخرى.


بيانات الهيئة الرسمية

وحسب البيانات الرسمية للهيئة، فإن إجمالي كمية واردات المملكة من المنتجات والمواد الغذائية عام 2022 تجاوز 29.375 مليون طن، بينما كان 25.665 مليون طن في 2021.
في حين استوردت المملكة في 2020 نحو 29.1 مليون طن، وفي عام 2019 استوردت نحو 24.8 مليون طن، و28.35 مليون طن في 2018.

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