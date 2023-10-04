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صحيفة تواصل الالكترونية

الخطوط السعودية تدرس بيع سندات لزيادة أسطولها إلى الضعف

الخطوط السعودية
الخطوط الجوية العربية السعودية
أ أ
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تدرس شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، خيارات من بينها بيع السندات لأول مرة لتمويل طلبيات الطائرات الجديدة، في الوقت الذي تخطط فيه لمضاعفة أسطولها تقريبًا بحلول عام 2030.اضافة اعلان
وقال المدير العام للشركة إبراهيم العمر في مقابلة: "سنخرج إلى السوق، ونقوم بتقييم الخيارات". وأضاف أن الحجم المحتمل للتمويل لا يزال قيد الدراسة، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" واطلعت عليه "العربية. نت".

من 177 إلى 317 طائرة

وتتطلع الشركة إلى زيادة أسطولها من 177 طائرة إلى 317 كجزء من خططها لخدمة 30 مليون سائح يزورون مدينة مكة بحلول عام 2030، واستراتيجية الحكومة الأوسع لجذب 70 مليون زائر دولي. 
وقال العمر إنها قد تعلن عن طلبيات طائرات جديدة العام المقبل في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الشركة لديها بالفعل تمويل لتغطية احتياجاتها حتى منتصف عام 2024.

شراكة مع طيران الرياض

ودخلت الخطوط السعودية في شراكة مع شركة طيران الرياض، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة في مارس لشراء ما يصل إلى 121 طائرة "بوينج 787 دريملاينر" بين الشركتين. 

وقال العمر إن شركات الطيران ستعمل بشكل مستقل لكنها تتطلع إلى التعاون في مجالات مثل الصيانة والخدمات الأخرى.

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