بنسبة تجاوزت 18 ألف طن .. معاصر الزيتون بالجوف تبدأ استقبال إنتاج المزارعين

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بدأت معاصر الزيتون في منطقة الجوف استقبال إنتاج المزارعين وعصر إنتاجهم, استعداداً لطرحه في الأسواق المحلية والخليجية والمتاجر الإلكترونية التي من خلالها يتم التسويق لزيت الزيتون على مستوى الخليج العربي ودول العالم.





25 مليون شجرة

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وتنتج المنطقة سنوياً عبر ما يزيد عن 25 مليون شجرة زيتون، ما يتجاوز الثمانية عشر ألف طن من زيت الزيتون البكر والمصنف كعصرة أولى, وتعبئتها في صناديق بلاستيكية تضمن تهوية الثمار وعدم التعفن أو منع التهوية، ليتم نقلها إلى المعاصر لعصرها وفق معايير معينة تضمن جودة الإنتاج وتلبية طلب العملاء.



وفي مدينة سكاكا, تقدم معصرة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف خدماتها لما يزيد عن 4 آلاف مزارع سنوياً، فيما تعمل المعصرة في مثل هذا التوقيت من كل عام على مدار الساعة لتلبية الطلب لعصر الإنتاج, حيث تنتج المعصرة كل يوم ما يزيد عن 25 طناً من زيت الزيتون على البارد، حيث استقبلت المعصرة العام الماضي 58 ألف طن من الزيتون أنتج منه أكثر من 73 ألف لتر من زيت الزيتون ما يمثل 12.75٪؜ من كمية الزيتون.





مراحل عصر الزيتون

وتبدأ معاصر الزيتون في استقبال ثمار الزيتون التي تدخل عبر المعصرة في مرحلة التعبئة ثم تسير على خطوط يتم من خلالها سحب الشوائب والأغصان والورق، ثم مرحلة الغسيل لمدة 3 دقائق ثم فصل النوى عن اللب، ثم مرحلة العجن التي تقوم بعجن الإنتاج لمدة تتجاوز ٤٠ دقيقة على درجات حرارة تتراوح من 27 إلى 30 درجة، وفصل الزيت عن الشوائب، ثم مرحلة فرز الماء عن الزيت والتعبئة بعبوات الألمونيوم ذات المواصفات العالية ليتم تسليم الإنتاج للمزارعين ودعم الأسواق المحلية من خلاله.