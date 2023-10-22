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صحيفة تواصل الالكترونية

"موانيء" توفر 13 ألف وظيفة في المناطق اللوجستية

موانئ
إنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
أ أ
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بتكلفة تناهز المليار ريال وعلى مساحة مليون م2، وقّعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» والشركة العالمية للموانئ «SGP» عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.اضافة اعلان
ونجحت «موانئ» في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية وكبرى الشركات اللوجستية عبر توقيعها عدة اتفاقيات لإنشاء 11 منطقة لوجستية في عدة مواني داخل المملكة.


4.2 مليار ريال استثمارات في 11 منطقة

وبقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليارات ريال، وتسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، بما يؤدي إلى تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي، لإنشاء العديد من المناطق اللوجستية عالية الأداء.


تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي

وتهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة أعداد المناولة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأفاد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع القطاع الخاص خلال العامين الماضيين لبناء وتوسيع استثماراته في المناطق اللوجستية يؤكد جاذبية موانئ المملكة، والفرص الكبيرة والواعدة في هذا القطاع الحيوي.


زيادة عدد المناطق اللوجستية بالموانئ

وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن المنطقة اللوجستية الجديدة تأتي في إطار سعي «موانئ» للإسهام في زيادة عدد المناطق اللوجستية بالموانئ ليصبح عددها 12 منطقة ومركزا لوجستياً حاليًا.
وتسهم هذه المناطق في رفع ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 38 حاليًا إلى المرتبة 10 عالميًا وضمان ريادتها إقليميًا.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للموانئ، إدوارد تاه.


الخدمات اللوجستية التي تقدمها المناطق

وتقدم المنطقة خدمات لوجستية رئيسية وحلولا فريدة من نوعها وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، تشمل مستودعات وساحات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع الجافة والمبردة، ومنطقة إيداع وإعادة التصدير؛ لتقديم عمليات الفرز والتوزيع الإقليمي، وعمليات القيمة المضافة.

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