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صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس موانئ: المملكة تحظى بمرتبة عالية في صناعة النقل البحري

رئيس موانئ عمر بن طلال
عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية - موانئ
أ أ
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قال عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، إن المملكة تحظى بمرتبة عالية في صناعة النقل البحري ‏على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال موقعها الجغرافي الذي يجمع التقاء ثلاث قارات. اضافة اعلان

التقاء ثلاث قارات

وأضاف خلال كلمته في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الأمر الذي يسهم في دفع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية. 
وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للدورات السابقة، ويعكس دور المملكة العربية السعودية الرئيس في دفع صناعة النقل البحرية والخدمات اللوجستية، مبينا أن المؤتمر في السنوات السابقة كان له الأثر الكبير في بناء شبكات النقل البحري التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية لهذه الصناعة. 

الاستثمارات العالمية

وذكر أن المؤتمر السعودي البحري والمعرض المصاحب له، يمثل منصة مثالية لرواد هذه الصناعة ودراسة نقاط الاستثمار والنقاط المهمة في هذه الصناعة. 
وأشار إلى أن المملكة تشهد ضمن رؤيتها الطموحة 2030 في النقل البحري والخدمات اللوجستية تصنيفًا دوليًا في هذه الصناعة، حيث ارتفعت من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ16 عالميًا في مناولة الحاويات، كما حققت المملكة إنجازًا عالميًا بارزًا حيث قفزت 17 درجة عالميًا للمرتبة الـ38 في مؤشر الأداء اللوجستي.

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