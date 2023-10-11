"موانئ" تحقق 11.66% ارتفاعاً في مناولة الحاويات خلال سبتمبر

حققت الموانئ
التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر سبتمبر لعام
2023م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المُناولة بنسبة 11.66% لتصل إلى 732,293 حاوية
قياسية.
وتعكس الزيادة جودة وفعالية الأداء بالموانئ، ونجاح خطط ومبادرات الهيئة الساعية إلى تعزيز خدمات قطاع الموانئ، وتوسيع قدراته الاستيعابية.
وشهدت أعداد
الحــاويات الصادرة خلال شهر سبتمبر 2023م زيادة بنسبة 18.20% لتصل إلى 234,663
حاوية، مقارنة بـ 198,529 حاوية في نفس الفترة من العام السابق.
أعداد الحاويات
الصادرة في سبتمبر
وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 17.18% لتصل إلى 217,933 حاوية، مقارنة بـ 185,986 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.
وحققت حاويات
المسافنة زيادة نسبتها 3.09%، لتصل إلى 279,697 حاوية مقارنة بـ271,316 حاوية في
شهر سبتمبر لعام 2022م.
زيادة حاويات المسافنة
وتؤكد هذه الأرقام قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وارتفع إجمالي
الطنيات المناولة بنسبة 2.59% ليصل إلى 26,058,679 طنًا من البضائع، مقارنة بـ
25,399,895 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م.
2.59% زيادة في إجمالي
الطنيات المناولة
وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 27.09% لتصل إلى 1,559,020 طنًا، مقارنة بـ 2,138,364 طنًا في سبتمبر لعام 2022م.
وبلغت أحجام
البضائع العامة 676,017 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,211,684 طنًا، والبضائع
السائبة السائلة 13,175,777 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 533,948 رأس
ماشية، بزيادة 744.31%.
أكثر من 676 الف
طن بضائع عامة
73 ألف راكب و83 ألف سيارة
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 72,934 راكبًا، بزيادة 79.29% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 40,679 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 83,049 سيارة، بارتفاع قدره 19.77% مقارنة بـ 69,341 سيارة، في نفس الفترة من العام السابق.