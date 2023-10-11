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"موانئ" تحقق 11.66% ارتفاعاً في مناولة الحاويات خلال سبتمبر

الحاويات المناولة
ارتفاع الحاويات المناولة في "موانئ"
أ أ
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حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر سبتمبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المُناولة بنسبة 11.66% لتصل إلى 732,293 حاوية قياسية. اضافة اعلان
وتعكس الزيادة جودة وفعالية الأداء بالموانئ، ونجاح خطط ومبادرات الهيئة الساعية إلى تعزيز خدمات قطاع الموانئ، وتوسيع قدراته الاستيعابية.


أعداد الحاويات الصادرة في سبتمبر

وشهدت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر سبتمبر 2023م زيادة بنسبة 18.20% لتصل إلى 234,663 حاوية، مقارنة بـ 198,529 حاوية في نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 17.18% لتصل إلى 217,933 حاوية، مقارنة بـ 185,986 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.


زيادة حاويات المسافنة

وحققت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.09%، لتصل إلى 279,697 حاوية مقارنة بـ271,316 حاوية في شهر سبتمبر لعام 2022م.
وتؤكد هذه الأرقام قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.


2.59% زيادة في إجمالي الطنيات المناولة

وارتفع إجمالي الطنيات المناولة بنسبة 2.59% ليصل إلى 26,058,679 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 25,399,895 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م.
وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 27.09% لتصل إلى 1,559,020 طنًا، مقارنة بـ 2,138,364 طنًا في سبتمبر لعام 2022م.


أكثر من 676 الف طن بضائع عامة

وبلغت أحجام البضائع العامة 676,017 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,211,684 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13,175,777 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 533,948 رأس ماشية، بزيادة 744.31%.
73 ألف راكب و83 ألف سيارة
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 72,934 راكبًا، بزيادة 79.29% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 40,679 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 83,049 سيارة، بارتفاع قدره 19.77% مقارنة بـ 69,341 سيارة، في نفس الفترة من العام السابق.


زيادة الطاقة الاستيعابية بالموانئ

يُذكر أن "موانئ" تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بالموانئ التابعة لها إلى أكثر من 40 مليون حاوية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، وذلك في إطار جهود الهيئة للمساهمة في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات الدولية.

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