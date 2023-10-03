المملكة تسجل 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

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حققت المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ، تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. اضافة اعلان





تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ



وسجلت المملكة، 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م، ما يعكس نجاح الهيئة العامة للموانئ "في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.





تعزيز مكانة المملكة على الخارطة البحرية الدولية



وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، إن هذا التقدم المتواصل الذي حققته المملكة، وفق تقرير "الأونكتاد" يأتي تنفيذًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية..

وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة البحرية الدولية كمركز لوجستي عالمي، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.





24 خدمة جديدة خلال العام الجاري



وأشار إلى أن نجاح "موانئ" كذلك في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، من خلال تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض الكلفة للشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.الجدير بالذكر أن هذا المنجز الوطني يأتي في سياق جهود "موانئ" الرامية لتعزيز مكانة المملكة ودورها عالميًا في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعها في تصنيف المؤشرات الدولية..

حيث حققت المملكة خلال العام الجاري 2023م إنجازًا إضافيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة).





المملكة تقفز 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات



كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات.





مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية



يُذكر أن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة.

ويتضمن عددًا من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية.

إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة، بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.



